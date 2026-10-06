Encarnación: sindicalista denuncia pagos irregulares de “indemnizaciones” a exdirectivos municipales

El sindicalista Javier Sotelo, secretario del Sindicato de Funcionarios de la Municipalidad de Encarnación, expuso en medios digitales de la ciudad presuntos documentos de la comuna en los que se evidencian pagos de indemnizaciones y liquidaciones millonarias a ciertos exfuncionarios.

El reclamo de Sotelo refiere que los pagos alcanzan montos de G. 50 millones y corresponden al anillo directivo del intendente municipal Luis Yd (Alianza).

Entre ellos, citó al exjefe de la sección de Patente Comercial y Profesional, Jorge Fabián Mendoza Duarte; el exjefe del Taller Municipal, César Cristian Rienzzi Fernández; y el exdirector de Mantenimiento Urbano, Jorge Úrsulo Servián; todos ellos que renunciaron al cargo.

Indicó que Mendoza cobró una liquidación de G. 41.562.500, Rienzzi G. 48.270.477 y Servián G. 50.375.000. Además de ser millonarios los montos, refieren que, en el caso de Servián, este recibió presuntamente una liquidación de G. 50.375.000 que no corresponde al ser renunciante.

Cuestionan además el pago de G. 192 millones a Cindy Magali Brito Suarez, en cuyos detalles figuran trabajos para la auditoría de ejecución presupuestaria 2025 y por el cierre administrativo 2026. Refieren que hay funcionarios que en paralelo no están cobrando beneficios del año pasado y convocan a una manifestación para el miércoles.

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Explican los montos

El intendente municipal Luis Yd manifestó que es cierto que se realizaron los pagos pendientes a los extrabajadores con cargos directivos. Refirió que, además de la liquidación, el monto incluye salario y aguinaldo proporcional.

Sobre la indemnización a Jorge Servián, quien renunció en junio de este año para candidatarse a concejal por la Alianza, explicó que no se trata de una indemnización por antigüedad en el puesto.

Refirió que ese pago corresponde a una indemnización, pero por un accidente de tránsito que ocurrió el pasado 10 de marzo de 2026, donde un móvil de la Policía Municipal de Tránsito impactó contra el vehículo particular del funcionario municipal.

Este monto sería un remanente que el seguro no quiso reconocer, porque el monto del daño ocasionado superó la cobertura que ofrecía la empresa aseguradora. Se llegó a un acuerdo de cubrir ese remanente, que fue abonado al ahora exfuncionario.

Yd refirió que todos los movimientos de la comuna están registrados y están disponibles en la municipalidad. Explicó, además, que están realizando una auditoría para realizar el corte administrativo.