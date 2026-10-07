Ueno Bank: Leite cuestiona silencio del BCP y exige respuestas ante informe secreto

Tras la filtración de un memorándum secreto, el senador cartista Gustavo Leite cuestionó duramente al Banco Central del Paraguay (BCP) por no responder aún el pedido de informe que remitió la Cámara Alta sobre las operaciones y solvencia de Ueno Bank.

Según señaló, ya transcurrieron más de 20 días desde que el Senado remitió un cuestionario con 31 consultas, pero la banca matriz todavía no respondió.

El reclamo se produce luego de que ABC publicara información sobre un memorándum fechado el 10 de julio de 2026 y firmado por Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión del BCP, quien dejó en la última página sugerencias, recomendaciones y advertencias vinculadas a las operaciones de Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE.

El mencionado documento, que en el BCP mantienen en secreto al menos desde julio de este año, confirma que el citado banco ha estado realizando préstamos a empresas vinculadas, superando el tope legal permitido.

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Reclama respuestas a las 31 preguntas sobre Ueno Bank

Leite apuntó que una de las 31 consultas planteadas por el Senado fue respondida a través de la filtración a medios de comunicación: la relacionada con la existencia del memorándum del 10 de julio.

El senador enfatizó su cuestionamiento contra el BCP por el retraso para remitir respuestas a los legisladores y puso en duda que el organismo regulador tenga intención de aclarar las interrogantes sobre Ueno Bank. “Están tardando demasiado, siguen tardando”, sostuvo.

El cuestionario de la Cámara Alta busca conocer, entre otros aspectos, el cumplimiento de los límites para operaciones con empresas vinculadas, eventuales medidas correctivas, operaciones de venta de cartera, planes de regularización y el tratamiento que recibió el memorándum atribuido a Rivarola.

Cuestiona filtración de documentos del BCP

Leite también cuestionó que documentos internos del BCP estén llegando a los medios mientras el ente regulador continúa sin responder oficialmente al Congreso.

En ese sentido, apuntó que el cuestionario remitido por la Cámara Alta busca aclarar las dudas existentes en la opinión pública en torno a las operaciones de Ueno Bank.

“Espero que el Banco Central sea la solución de este tema y que no sea el agravador”, declaró.

Exige respuesta contundente del BCP

El senador remarcó que el BCP es el único órgano que puede cortar o intervenir ante los rumores de operaciones fraudulentas por parte de la mencionada entidad financiera.

Agregó que responder a las consultas del Senado no representa una violación del secreto bancario.

“Para que el temor no se expanda, el BCP debe salir a decir que nos quedemos tranquilos y tiene que contestar estos 31 puntos. No nos manden una respuesta Cantinflas porque van a ligar una puteada”, advirtió.

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Memorándum vuelve al centro del debate

El memorándum del 10 de julio de 2026 constituye uno de los puntos centrales del pedido de informes del Senado. En el cuestionario, los legisladores solicitaron al BCP confirmar si la Superintendencia de Bancos recibió el documento, qué trámite se le dio, si fue puesto en conocimiento del Directorio y si existió una divergencia entre el criterio técnico de la Gerencia de Supervisión y la decisión final de la Superintendencia.

ABC publicó este miércoles que accedió a la primera y última página del documento y que ambas fueron validadas mediante fuentes humanas y respaldos documentales. Según la publicación, el informe contiene observaciones sobre operaciones de Ueno Bank y recomendaciones que debían ser implementadas.

Al comparar el contenido conocido del memorándum con las preguntas del Senado, se puede establecer una trazabilidad de las cuestiones que los legisladores buscan que el BCP aclare oficialmente.

Leite reclama consecuencias si se ignoraron las advertencias

Leite señaló que, si el memorándum publicado por ABC es real, el BCP debe informar si actuó en consonancia con las observaciones realizadas por Rivarola o explicar en qué estado quedó el documento.

La cuestión, según planteó, pasa por determinar si se le dio trámite al memorándum del 10 de julio o si se ignoraron sus observaciones.

El senador subrayó que, en caso de que se hayan desatendido las observaciones y recomendaciones del auditor, los directivos del BCP deberían presentar renuncia al cargo.

No otorgaría prórroga para el BCP

Asimismo, rechazó un pedido para otorgar una prórroga al Banco Central para remitir las respuestas al cuestionario del Senado.

El legislador también descartó que el trasfondo del pedido de informe sobre Ueno Bank sea una guerra financiera. Afirmó que el caso de Ueno está relacionado con la solvencia, mientras que otros bancos que están en la mira lo están por operaciones específicas.

Temor y advertencia sobre posible crisis

Si bien Leite señaló que el sistema financiero no corre peligro ante esta situación, reconoció que existe temor entre ciudadanos que tienen fondos en Ueno Bank.

Por ese motivo, insistió en que el BCP debe aclarar las dudas existentes sobre las operaciones de la entidad financiera.

Advirtió que “si no hay respuestas claras, la crisis se va a ahondar”.

Filtración de documentos del BCP

El senador dijo, además, que le llama la atención que hayan pasado 22 días sin que el BCP haya emitido una respuesta.

“Me llama la atención, pero no deja de preocuparme”, mencionó.

También cuestionó que el silencio del organismo regulador pueda generar que las dudas terminen siendo respondidas mediante filtraciones de documentos a la prensa.

“Evidentemente, hay una inmensa mayoría dentro del BCP y la Superintendencia que está filtrando esta información”, mencionó.

“Algo seguramente le va a complicar” a Peña

Por otro lado, Leite negó que Horacio Cartes, presidente de la ANR y líder de Honor Colorado, haya tenido vinculación alguna con Ueno Bank desde su origen.

“Cartes nunca tuvo nada que ver con Ueno Bank, desde que era una financiera ni hasta que absorbió a Visión”, mencionó.

El senador evitó adelantarse a juzgar las operaciones de Ueno Bank a partir de la publicación de ABC y afirmó que aguardará la respuesta oficial del BCP.

No obstante, sostuvo que “algo seguramente le va a complicar” al presidente Santiago Peña si se confirman las sospechas de irregularidades en Ueno Bank, considerando que el mandatario fue accionista de la entidad financiera durante unos meses después de asumir como jefe de Estado.

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Responsabilidad de las autoridades financieras

Leite afirmó, igualmente, que, aunque los legisladores cartistas brindaron gobernabilidad desde el Congreso y acompañan las decisiones del Ejecutivo, corresponde al presidente Peña asumir la responsabilidad política por la actuación de las autoridades financieras que él mismo designó. Hizo referencia al titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.

El Senado había remitido al BCP un pedido de informe con 31 preguntas sobre Ueno Bank. El documento solicita información sobre operaciones con empresas vinculadas, una venta de cartera por US$ 35 millones y G. 36.900 millones, eventuales planes de regularización y el tratamiento del memorándum de julio.

El pedido de informes del Senado al Banco Central sobre Ueno Bank fue recibido por la banca matriz el 17 de septiembre pasado y el plazo de respuesta vence mañana 8 de octubre.