Caso Ueno: BCP debe cumplir su rol y responder si fondos del IPS están expuestos

En los próximos días vence el plazo que el Congreso otorgó al BCP y a su titular, Carlos Carvallo, para responder a los pedidos de informes impulsados por la oposición y el propio cartismo.

El oficialismo admitió que la iniciativa busca marcar distancia de Horacio Cartes y de las decisiones ejecutivas sobre el banco de plaza vinculado al presidente Santiago Peña, entidad que concentra una importante masa de recursos públicos.

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Asimismo, legisladores opositores y oficialistas buscan transparentar la gestión para determinar si Ueno —que concentra fondos públicos y de la previsional— sobrepasó los límites legales en operaciones con empresas vinculadas, además de evaluar el nivel de control ejercido por la banca matriz.

Recientemente, el titular del BCP y expresidente de la entonces Financiera Ueno, confirmó que las áreas técnicas elaboran la respuesta al pedido de informe. Remarcó, además, que se actuará bajo estricto rigor legal y en respeto al secreto bancario.

¿Cuándo vence el plazo para que el Banco Central entregue el informe?

Entrevistado al respecto, el senador Eduardo Nakayama señaló que esperan que el Banco Central cumpla su rol técnico para despejar cualquier duda sobre las entidades bancarias.

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Recordó que se aprobaron seis o siete pedidos de informes en ambas cámaras del Congreso. “Entonces esperamos que la autoridad de control haga su trabajo y pueda dar una respuesta que sea satisfactoria para el Senado”, aseveró.

No obstante, el legislador no descartó que, amparado en las leyes de secreto bancario, el BCP se abstenga de responder a las preguntas. Recordó que en el periodo anterior la banca matriz llegó a remitir documentos tachados.

Recordó así el caso en que el Banco Central del Paraguay (BCP), en 2022, “respondió” un pedido de informes realizado por el Senado sobre lavado de dinero y las actividades de “prestamista” del expresidente Horacio Cartes.

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¿Cómo afecta el secreto bancario a la investigación del IPS y Ueno Bank?

Sin embargo, el parlamentario pidió “entender” que las leyes bancarias son las que permiten al Paraguay contar con un sistema financiero “saludable y referencia a nivel regional por la estabilidad monetaria, la baja inflación, etc.”.

“Hay cosas que nosotros tampoco tenemos que perder por peleas internas que haya. Entonces, si nosotros decimos ‘vamos a revelar el secreto bancario’, quizá como plaza bancaria, económica y comercial podamos perder también mucho”, advirtió.

El senador recalcó que está a favor de que se aclare la situación y que, si existiese alguna irregularidad, esta se subsane. “Si hay responsables en el IPS o en otras instituciones por haber sobreexpuesto sus ilusiones o a los jubilados, que paguen las consecuencias”, enfatizó.

“Pero de ninguna manera el sistema financiero, ni mucho menos los ahorristas o los pensionados, tienen que pagar el pato de la guerra interna entre los bancos”, finalizó.