Congreso ya recibió informe y brindará conferencia hoy

El anuncio lo realizó el titular del Legislativo, Basilio “Bachi” Núñez, quien precisó que la documentación ingresó en sobre cerrado y cuenta con un total de 31 fojas.

En simultáneo, el BCP divulgó en sus redes sociales la entrega: “El Banco Central del Paraguay comunica que, en la fecha, ha dado respuesta al pedido de informe formulado por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, conforme a los procedimientos y plazos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente”.

Detalles en conferencia

La llegada de los papeles bajo reserva responde al cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica del BCP, que protege la confidencialidad de los datos de terceros y usuarios del sistema financiero nacional.

No obstante, la misma normativa contempla una excepción para las Cámara del Congreso en su artículo 7, lo que permite a los legisladores acceder a la información con la condición de asumir el deber de secreto.

El senador Núñez anunció que hoy ofrecerá una conferencia de prensa en la sede del Congreso Nacional. En dicho encuentro se prevé aclarar cómo se resguardarán los documentos recibidos y cuál será el procedimiento de análisis sobre los pedidos de informe identificados bajo las resoluciones 109, 134, 136, 137 y 139 emitidas por la Cámara Alta. Núñez podría poner a consideración de la mesa directiva del Senado la difusión del contenido.

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Por su parte, el BCP, encabezado por su presidente, Carlos Carvallo Spalding, había ratificado anteriormente que las dependencias técnicas se abocaron al chequeo de los datos requeridos por los legisladores.