La entidad “subsanó” operaciones

Con respecto a todas las operaciones puntualmente señaladas en el reporte, declaró: “Sí podemos confirmar que nosotros recibimos oportunamente y esto es un proceso muy dinámico de todos estos días, de todas las semanas, todos los bancos siempre reciben requerimientos y realizan las correcciones”.

Recalcó que tiene prohibido hablar de una operación en específico, pero sí puede garantizar que tomaron las acciones que se debían de tomar ante todas las observaciones recibidas.

“Puedo confirmar que el Banco Central sí realizó las acciones correctivas y Ueno Bank, dentro de los plazos legales, sí subsanó todo lo que el Banco Central en ese momento le refirió“, manifestó y aseguró que eso es algo “normal” dentro del proceso bancario.

“Uno puede excederse del límite durante un periodo de tiempo y esto no implica solo en personas vinculadas, esto implica para todo tipo de límites y puede volver a encuadrarse o enmarcarse, dentro de los límites, dentro de los plazos legales, sin que eso constituya ‘per se’ ningún tipo de irregularidad“, declaró Gustale.

Versión requerida

Gustale se negó a hablar cuando fue contactado por periodistas de nuestro medio.

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Tras la insistencia, el asesor de comunicaciones del banco, el colombiano David Duarte, condicionó una entrevista con nuestro diario e impuso la exigencia de elegir el periodista.