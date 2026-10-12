Carapeguá: piden activar plan de protección del Cerro Bogarín

El Comité de Gestión Ambiental del Cerro Bogarín, presidido por Adrián Román, aguarda la puesta en marcha de acciones para recuperar y proteger el área silvestre protegida.

En ese marco, el intendente electo Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, de la Alianza Todos por Carapeguá, firmó el 18 de septiembre de 2026 una carta de compromiso para trabajar con la ciudadanía y las organizaciones ambientales.

La Ley Nº 6.052/2018 declara al Cerro Bogarín área silvestre protegida bajo dominio público municipal, con categoría de paisaje protegido.

El cerro tiene una altura aproximada de 295 metros, cuenta con 221 hectáreas y está ubicado en la compañía Caazapá, a unos dos kilómetros del casco urbano, con acceso desde la ruta PY01.

Lea más: Declaran área silvestre protegida el cerro Bogarín

La Municipalidad de Carapeguá ya cuenta con plan de manejo

El inmueble donde está ubicado el cerro perteneció al prócer de la Independencia Fray Francisco Javier Bogarín. La comunidad impulsó su protección para frenar la explotación irregular de la cantera mediante el uso de explosivos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El área cuenta con un plan de manejo para el periodo 2023-2028, aprobado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Sin embargo, el Comité Ambiental reclama el cumplimiento de la normativa, especialmente en lo relacionado con la educación ambiental, el turismo, la divulgación y la promoción del desarrollo sostenible en las comunidades de la zona de amortiguamiento.

Lo que el nuevo intendente propone en la Carta de compromiso que firmó

En la carta de compromiso, el intendente electo Bobadilla Sánchez asumió la responsabilidad de promover acciones de conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.

Entre las medidas planteadas figuran la limpieza y recuperación de sectores deteriorados, campañas de concienciación para niños y jóvenes y gestión de recursos municipales.

Lea más: Piden declarar el cerro Bogarín como monumento natural y área protegida

Finalmente, también exigen la participación ciudadana en las decisiones y la continuidad de los proyectos ambientales, a fin de convertir la protección del Cerro Bogarín en una política permanente del municipio..