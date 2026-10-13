“Negocio de Peña”: ¿Será que si alguno de nosotros va a Ueno a pedir US$ 1 millón, nos lo darán?, pregunta Franco

El diputado Federico “Fredy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo) se refirió al caso de los millonarios préstamos en condiciones paupérrimas con fondos públicos concedidos por Ueno Bank, sosteniendo que son una clara “maniobra financiera” para favorecer a los exsocios comerciales del presidente de la República, Santiago Peña, quien según el legislador, “terminará su mandato como uno de los ‘más ricos del país’”.

“Lo que hoy nos toca hablar es sobre la situación financiera del país, eso le va a afectar a muchísima gente. Y voy a hablar directamente de un banco en donde las últimas publicaciones habían informado de que este banco movilizó aproximadamente US$ 146 millones a empresas vinculadas con sus accionistas, y justamente captaban fondos públicos, más todavía específicamente del Instituto de Previsión Social (IPS)”, comenzó diciendo Franco.

El legislador cuestionó lo que calificó como una burda “jugada” que salpica a Peña, donde los millonarios créditos se entregaban fuera de los parámetros prudenciales, incluso “a sola firma” y sin respaldo patrimonial. Ante esta situación, preguntó a sus colegas si ellos también podrían acceder a condiciones crediticias similares.

Liberal consultó a sus colegas si tuvieron facilidad de préstamo

“¿Será que alguno de ustedes los parlamentarios recurrió a esta misma entidad y ha solicitado aunque sea US$ 1 millón sin tener muchos documentos, sin presentar muchas explicaciones, a sola firma? ¿Será que pudieron acceder algunos de ustedes a dicho préstamo?“, cuestionó Franco.

El opositor hizo referencia a las condiciones por las cuales empresas vinculadas al Grupo Vázquez como Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA accedieron discrecionalmente a créditos por hasta US$ 146 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Evidentemente esto es una maniobra financiera en donde lo que se busca es ocultar, con algunas artimañas, cómo se maneja y cómo se van a enriquecer las próximas familias en este gobierno que termina. Y esto está directamente vinculado a la familia del presidente de la República, quien se va a convertir en uno de los hombres más ricos de la República del Paraguay, y por qué no, de la región en un corto tiempo”, insistió el diputado opositor.

Lea más: Nicanor fustiga a Peña por mantener en el BCP a Carlos Carvallo pese a su antecedente en Ueno

Franco recordó que, hasta abril del 2025, Peña era socio comercial del Grupo Vázquez a través de su participación accionaria en Ueno Holding, de la cual se vio forzado a renunciar en medio de los cuestionamientos por sus vínculos empresariales, de la que sospechan continúan.

El legislador liberal también cuestionó la gravedad de la situación generada por Peña y un presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien antes de asumir el cargo presidió Ueno Financiera, actualmente Ueno Bank, porque según dijo: “se genera un temor genuino en la gente y se destruye aún más la imagen internacional de nuestro país”.

“Esto realmente es preocupante y cuando este banco se encuentra realizando malabarismo, jugarreta financiera, no sabemos si se ajusta a la normativa legal y a las operaciones. Más allá, afuera, hay cientos de paraguayos preocupados al saber si es que estas empresas que accedieron a los créditos no se declaran en quiebra en un corto tiempo, esfumándose así el ahorro de varios jubilados y aportantes del IPS”, alertó.

Diputado habla de daño a la imagen del país

En tal sentido, Franco también agregó que con esto, sumados a otros episodios, como la condena por título falso del exsenador cartista y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas, contribuye a proyectar una imagen negativa del país: “nosotros estamos dando una muy mala imagen al mundo exterior”.

Ante esto, lazó una última pregunta para la mayoría oficialista hasta ahora cómplice de Peña: “Me pregunto qué acciones vamos a tomar nosotros como diputados en donde muchos ahorristas paraguayos pueden llegar a sufrir si es que estas empresas se declaran en quiebra en un corto tiempo. Dejo la pregunta a lo que serían los líderes de bancada y, por supuesto, a la mesa directiva”.