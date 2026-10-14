Blanca Ovelar: ¿La plata de los jubilados del IPS está segura en Ueno Bank?

La senadora Blanca Ovelar (ANR, disidente) puso nuevamente en debate la seguridad de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) depositados en Ueno Bank y reclamó al Banco Central del Paraguay (BCP) una respuesta contundente sobre los riesgos que podrían afectar al dinero de los jubilados.

Durante su intervención en la Cámara Alta, la legisladora cuestionó que, tras la reciente exposición de autoridades del BCP ante el Senado, todavía no exista claridad sobre si los recursos depositados están plenamente resguardados y si retornarán al IPS con las ganancias comprometidas.

“¿El dinero depositado de IPS está seguro en el banco? ¿No va a suceder ninguna cosa rara? ¿Va a regresar ese dinero al IPS, que es el dinero de los jubilados? ¿Va a regresar con la rentabilidad que se prometió, o hay riesgo?”, preguntó.

Ovelar sostuvo que esa es la cuestión central que las autoridades deben aclarar ante los asegurados, jubilados y la ciudadanía, en medio de los cuestionamientos sobre la utilización de recursos públicos y el crecimiento de Ueno Bank.

Ovelar pide garantías sobre la plata del IPS en Ueno Bank

La senadora afirmó que confía en la capacidad técnica del Banco Central y en la fortaleza institucional de la entidad, pero insistió en que esa confianza debe estar respaldada por explicaciones concretas sobre la seguridad de los fondos previsionales.

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“Pero independientemente de eso, a mí en este momento me interesa contestar a la ciudadanía: ¿la plata del IPS que se colocó en el BCP, está segura? ¿Está segura esa plata allí? ¿No va a haber sorpresas?”, expresó.

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La legisladora también preguntó si el dinero será devuelto al IPS junto con los dividendos, las ganancias y la rentabilidad prevista.

Sus declaraciones no constituyen una afirmación de que los fondos estén en riesgo, sino un reclamo para que las autoridades expliquen de manera clara las garantías existentes y descarten o identifiquen eventuales riesgos.

Cuestiona las respuestas técnicas del Banco Central

Ovelar recordó que el Senado impulsó un pedido de informes con 31 preguntas relacionadas con el funcionamiento del sistema financiero y los cuestionamientos sobre operaciones crediticias y empresas vinculadas.

La senadora señaló que las autoridades del BCP acudieron al Congreso para responder las consultas, aunque destacó la ausencia del presidente de la institución durante esa exposición.

También cuestionó que, pese a las explicaciones técnicas y a las distintas evaluaciones sobre las respuestas ofrecidas, no se haya despejado la duda principal sobre los recursos del IPS.

La legisladora consideró que el debate no puede darse por concluido mientras no exista una explicación clara y contundente sobre la seguridad del dinero y las condiciones en las que retornará a la previsional.

Blanca Ovelar advierte sobre posibles conflictos de intereses

Durante su intervención, la senadora también mencionó la preocupación por eventuales conflictos de intereses en torno al crecimiento de Ueno Bank y la utilización de recursos públicos.

En ese contexto, lamentó que no se haya avanzado con una legislación sobre la denominada puerta giratoria, mecanismo que busca establecer límites a los movimientos entre cargos públicos y actividades privadas para prevenir conflictos de intereses.

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Ovelar sostuvo que preservar la credibilidad del Banco Central es fundamental para mantener la estabilidad y la previsibilidad económica del país. Sin embargo, remarcó que la defensa de la institucionalidad debe ir acompañada de garantías para los fondos de los jubilados.