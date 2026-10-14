Senado a prueba: Filizzola plantea remover a todo el directorio del BCP por presunto mal desempeño

El senador Rafael Filizzola (PDP) presentó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a promover la remoción de todos los miembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), por presunto mal desempeño en sus funciones.

El legislador buscará que la iniciativa sea tratada sobre tablas durante la sesión extraordinaria del Senado. Sin embargo, su inclusión y tratamiento dependerán de la voluntad política de la mayoría del pleno.

“El control bancario no puede ser ciego ni complaciente”, sostuvo Filizzola en sus redes sociales al anunciar que planteará el tratamiento del documento.

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La propuesta invoca el artículo 17, inciso c), de la Ley N.º 6104/2018, que modifica y amplía la Ley N.º 489/1995, Orgánica del Banco Central del Paraguay, como fundamento para instar al inicio del procedimiento de cesantía o remoción de los integrantes del directorio.

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¿Por qué Filizzola pide remover al directorio del Banco Central?

El proyecto argumenta que deben examinarse posibles omisiones graves y falencias en el cumplimiento de las funciones de control, supervisión prudencial y aplicación del régimen disciplinario sobre las entidades del sistema financiero nacional.

La iniciativa no dispone directamente la destitución de los directores, sino que insta al Poder Ejecutivo a iniciar el procedimiento correspondiente y recomienda revisar las actuaciones del órgano regulador para determinar eventuales responsabilidades institucionales e individuales.

Entre los puntos que plantea examinar figuran:

Créditos a personas y empresas vinculadas: el cumplimiento y la fiscalización de los límites regulatorios establecidos para este tipo de operaciones.

Medidas correctivas: la oportunidad y eficacia de las medidas adoptadas y de los mecanismos de regularización previstos en la legislación bancaria.

Alertas de las áreas técnicas: las actuaciones y resoluciones administrativas, así como el tratamiento dado a los informes de las dependencias de supervisión del BCP.

Gestión de riesgos y carteras crediticias: los criterios técnicos y fundamentos jurídicos utilizados en la cesión o transferencia de carteras y en la aplicación de sanciones o medidas cautelares prudenciales.

La mayoría del Senado decidirá si trata el pedido sobre tablas

Filizzola pretende que el proyecto sea incorporado al debate de la sesión extraordinaria mediante su tratamiento sobre tablas, mecanismo que requiere el respaldo político correspondiente dentro del pleno. Esta situación pone a prueba a los senadores quienes deberán definir con este voto si se mantienen en el cartismo o se agrupan en el peñismo.

El proyecto busca que el Poder Ejecutivo promueva el procedimiento previsto en la legislación y que se examinen las actuaciones del órgano encargado de la regulación y supervisión del sistema financiero.

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La discusión se produce en medio de cuestionamientos políticos sobre el funcionamiento del sistema financiero y el papel de las autoridades del Banco Central. No obstante, las eventuales responsabilidades de los directores deberán determinarse mediante los procedimientos correspondientes y sobre la base de los antecedentes que sean examinados.