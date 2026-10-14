Senador exige la remoción total de las autoridades del Banco Central del Paraguay

El senador Gustavo Leite lanzó duras críticas hacia la conducción del Banco Central del Paraguay (BCP) a raíz del reciente informe presentado por la institución financiera ante la Cámara de Senadores.

Según el legislador, la falta de claridad en el documento enviado al Congreso resta credibilidad a la entidad y exige medidas drásticas e inmediatas por parte del Poder Ejecutivo.

“Me parece que ese informe fue incompleto. Al haber un informe incompleto, se generan más dudas que certezas”, aseveró Leite, cuestionando la falta de respuestas sustanciales ante los requerimientos parlamentarios.

“Si yo te pido un informe y vos en tu informe no me contestás nada sustancioso, quiere decir que o no me querés contestar, ergo, niego la autoridad constitucional del Senado, o no quiero que se sepa algo. Ha sido una respuesta absolutamente insatisfactoria, no responde nada”, fustigó.

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El parlamentario reveló que la inquietud trascendió al ámbito político e involucra al propio sector empresarial, mencionando una reunión mantenida con el jefe de Estado, Santiago Peña.

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“Soy consciente, estoy al tanto de que el viernes en la tarde en Mburuvicha Róga hubo una reunión que no tuvo publicidad de líderes empresariales que le imploraron al presidente de la República que cambie al directorio del Banco Central, que cambie al superintendente de bancos, que se genere credibilidad a partir de nuevas personas creíbles, honestas, responsables y ecuánimes. Estoy en la misma línea”, sostuvo.

En ese sentido, hizo un llamado directo al mandatario nacional: “La única forma de darle tranquilidad al sistema financiero y por ende a la economía es el cambio total de las autoridades del Banco Central. El directorio completo, el superintendente de bancos, y que él le dé la orden, caiga quien caiga, encuentren qué lo que pasó y háganlo rápido”.

Leite defendió la viabilidad de una salida acordada antes de recurrir a instancias de remoción parlamentaria. “¿Usted cree que si el presidente de la República le llama a los directores y le dice ‘quiero que por favor presenten su renuncia’, ellos le van a decir que no? Es mucho más honorable que esto se resuelva por la vía administrativa y es mucho más rápido".

Descarte de intereses particulares

Asimismo, el senador subrayó la trascendencia del BCP para la estabilidad macroeconómica del país: “Necesitamos darle tranquilidad al sistema financiero. El sistema financiero es como la sangre de una economía, es como la sangre de nuestros cuerpos”.

Ante los señalamientos sobre la permanencia de las autoridades actuales, Leite advirtió sobre las consecuencias políticas para el Gobierno: “De ahora en adelante, habiendo transcurrido todo lo que transcurrió, todo lo que pase en el sistema financiero es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República”.

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Finalmente, al ser consultado sobre supuestos intereses personales o vinculaciones con entidades bancarias privadas detrás de sus reclamos, el legislador rechazó categóricamente las versiones: “Yo no tengo ninguna inversión en ningún banco, no soy accionista de ningún banco, no tengo intereses en bancos. Tengo deudas con bancos como la inmensa mayoría de los ciudadanos paraguayos, así que es absolutamente falso”.