Santiago Peña: su agenda oficial para el día 14 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 14 de octubre

El presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá este miércoles una serie de reuniones de trabajo en la residencia oficial de Mburuvicha Róga, centradas en temas del Comando en Jefe, salud pública, previsión social y gestión financiera del Estado.