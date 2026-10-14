- 08:30 h: Reunión con el Comando en Jefe, en Mburuvicha Róga.
- 11:00 h: Audiencia con Derlis León, presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), en Mburuvicha Róga.
- 12:00 h: Encuentro con Jorge Iliou, director nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), en Mburuvicha Róga.
- 16:00 h: Reunión de trabajo con César Ibarrola, ministro director general de Administración y Finanzas, en Mburuvicha Róga.
- 16:45 h: Audiencia con Javier Giménez, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
14 de octubre de 2026 - 07:09
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 14 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, mantendrá este miércoles una serie de reuniones de trabajo en la residencia oficial de Mburuvicha Róga, centradas en temas del Comando en Jefe, salud pública, previsión social y gestión financiera del Estado.
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