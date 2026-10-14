Sigue el show de Bachi: Recorte de millonarias autoasignaciones en 2026 vuelve a Diputados

Esta iniciativa legislativa fue impulsada por “Bachi” ante el escándalo revelado por nuestro medio, que expuso cómo el legislador encabezaba un esquema de millonarias autoasignaciones o autoaumento encubierto. Estas gratificaciones elevaron sus ingresos a más de G. 63 millones mensuales, beneficiando además a otros sectores del Congreso y del Poder Ejecutivo.

Lea más: Congreso disparó bonificaciones con un “aumentazo” de US$ 3 millones en un año

A menos de dos meses de acabar el año, con el último trámite constitucional pendiente en la Cámara Baja y teniendo en cuenta que el proyecto solo tendría vigencia en el presupuesto 2026, se confirma que todo fue un montaje tras el escándalo.

¿Qué plantea el proyecto sobre el recorte de bonificaciones para 2026?

Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, dijo hoy en la sesión ordinaria del Senado que los proyectistas señalaban en abril que nuestro país afronta una menor recaudación tributaria y que los recursos deben ser ajustados aplicando medidas de austeridad para mantener el equilibrio fiscal.

Por lo tanto, dijo que se planteaba la necesidad de “que las máximas autoridades compartan el esfuerzo financiero y actúen con responsabilidad con la ciudadanía”.

“Creemos que ese esfuerzo que se debe hacer todavía no está salvado a esta altura del año, porque el problema de salud aún no se ha resuelto, principalmente en la parte económica”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿A qué autoridades afectará la prohibición de las bonificaciones?

Chase señaló que, concretamente este proyecto propone suprimir el pago de bonificaciones bajo cualquier denominación durante todo el año 2026 para los cargos de conducción política y mayor jerarquía del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entes descentralizados, Gobernaciones y Municipios. Aclaró que esto no afectará a los funcionarios públicos regulares, sino solamente a las máximas autoridades institucionales. Asimismo, recordó que en la Cámara de Senadores el proyecto fue aprobado en abril del año 2026 y posteriormente rechazado en la Cámara de Diputados, motivo por el cual vuelve a una segunda vuelta legislativa.

¿Por qué la Cámara de Diputados rechazó la propuesta de Bachi Núñez?

El legislador agregó que en la Cámara de Diputados realizaron un análisis y la misma mayoría oficialista resolvió rechazar el proyecto. “En síntesis, habían planteado diferir este debate para el análisis del presupuesto de 2027”, puntualizó.

Lea más: Diputados cartistas y satélites evitan recortar bonificaciones en plena “economía de guerra”

Por su parte, Basilio Núñez ratificó que fue el proyectista y que, aunque el oficialismo haya rechazado la propuesta en Diputados, “por una cuestión de coherencia” pedía la ratificación. “El origen fue por las bonificaciones que reciben los ordenadores de gastos, en este caso, en mi caso, que percibí un tiempo”, expresó.

Señaló que en abril pasado, tras el escándalo de las millonarias bonificaciones, también surgió la supuesta política de austeridad del exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos. Agregó que por ello propusieron que los presidentes de poderes, los ministros de la Corte y los gobernadores tengan un recorte en sus bonificaciones para que se puedan redireccionar G. 5.000 millones al sistema de salud.