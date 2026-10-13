“Bachi” Núñez desconoce situación de la chapa presidencial de Honor Colorado

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, reconoció hoy en entrevista con ABC Cardinal los fuertes rumores sobre la decisión del líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, de inclinar su apoyo hacia el ministro Juan Carlos Baruja de cara a las presidenciales de 2028.

Alliana aseguró que no descabalgará por el momento y que esto le otorga “más autonomía”, aunque advirtió que evaluará los pasos a seguir tras conversar con la dirigencia y con el propio mandatario Santiago Peña.

Consultado al respecto, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez, respondió que desconoce la situación y que la misma se definirá tras una reunión con la dirigencia de Honor Colorado.

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“Para empezar, no manejo nada de lo inminente, porque hoy es martes, yo amanecí y estuve acá en el Congreso en esta actividad oficial del Congreso, con el embajador de Israel, otros embajadores y colegas parlamentarios y el presidente de la Cámara de Diputados; lo poco que estoy enterado es por los medios de prensa. Entonces no quiero aventurar a opiniones que no tengan sustento”, refirió.