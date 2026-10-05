Chase admite la derrota de la ANR en Asunción y analiza el escenario para 2028

El senador por la ANR, Natalicio Chase, en entrevista con ABC Color, analizó los resultados de las elecciones municipales y reconoció la victoria de Soledad Núñez. Aunque lamentó la caída en la Capital y Ciudad del Este, sostuvo que el partido logró consolidarse a nivel nacional.

En este sentido, afirmó que el resultado en las elecciones de Asunción quedó totalmente definido y respaldó el trabajo realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. El legislador destacó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) funcionó de forma rápida y transparente en la jornada de los comicios.

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Por otro lado, al ser consultado sobre la postura inicial de Camilo Pérez, candidato a intendente por la ANR, que tardó en admitir el revés, el legislador señaló que el veredicto de las urnas ya era irreversible.

“El TSJE ha hecho un gran trabajo de nuevo. Este sistema permite que a las dos horas del conteo ya se tengan resultados con un 99% de fiabilidad”, destacó Chase.

“La derrota por un voto es contundente y ese es el resultado, la gente decidió”

Tras las declaraciones de Camilo Pérez a medios locales, sobre supuestas traiciones de concejales colorados, Chase prefirió no profundizar sobre disputas internas del cartismo ni las posibles traiciones dirigenciales.

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Al respecto, indicó que el nivel del electorado asunceno exige un análisis muy particular por parte de las autoridades y de la conducción política.

Ante escenario, fue necesario plantear la posibilidad del voto castigo por casos de mala gestión o corrupción, a lo que el parlamentario sostuvo que cada elección funciona como una evaluación directa de la ciudadanía hacia sus gobernantes.

“La derrota por un voto es contundente y ese es el resultado, la gente decidió. Hay un cambio de partido y vamos a ver cómo avanza esto”, afirmó.

Promoción de la Ley de Capitalidad en la futura administración de Núñez

Respecto a la nueva administración que se viene para Capital, Chase afirmó que se debe avanzar en los proyectos pendientes en el Congreso. Sostuvo que las iniciativas de desarrollo para Asunción tienen que impulsarse de forma institucional, al margen del signo político de la intendenta electa.

“La Ley de Capitalidad es un proyecto que hace tiempo se analiza en el Congreso y debe llevarse adelante, no importa el signo político que tenga. Independientemente a que sea colorada o no”, añadió.

A pesar de la caída en la Capital, el legislador colorado subrayó que la ANR obtuvo una importante victoria en la mayoría de los municipios del país y afirmó que el crecimiento en la cantidad global de votos demuestra que la estructura de la agrupación oficialista continúa fuerte en el escenario nacional.

Proyección al 2028: ¿Cómo impacta la derrota ante la oposición en capital?

Por último abordó el impacto que estos resultados dejan con miras a las presidenciales de 2028, el senador descartó que la ANR haya quedado en jaque y aseguró que la diferencia a favor de Soledad Núñez en la capital fue estrecha en comparación con la ventaja acumulada por el partido en el resto del territorio. Sin embargo, reconoció que las derrotas en Asunción y Ciudad del Este exigen un reordenamiento interno.

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Sobre el surgimiento de nuevos liderazgos de la oposición, Chase consideró que el triunfo de Soledad Núñez genera un impacto político superior al de otros referentes por la importancia estratégica y el caudal electoral que representa la Capital.

“Todos los resultados adversos deben analizarse y reconocerse cuáles fueron los errores para que no vuelvan a repetirse”, concluyó el parlamentario.