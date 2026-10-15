Así Pedro Alliana podría elegir a su dupla presidencial, según Norma Zárate

La gobernadora del departamento de Paraguarí, Norma Zárate, ratificó el respaldo firme del bloque de gobernadores departamentales a la figura del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en medio de la crisis que se da dentro de Honor Colorado.

La jefa departamental abordó la inminente salida del grupo del movimiento liderado por Horacio Cartes y dejó un mensaje sobre la conformación de la chapa para el 2028. Subrayó que la elección del candidato a la vicepresidencia es una potestad exclusiva de Alliana, por lo que no aceptarán imposiciones de ningún sector ni cúpula política.

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Zárate admitió la realidad que atraviesa el Partido Colorado y la división dentro de Honor Colorado. “Aparentemente ya estamos fuera de Honor Colorado, ¿verdad?”, reconoció la gobernadora, aunque dejó una pequeña puerta abierta al señalar que siempre se debe abogar por el diálogo y la unidad dentro del Partido Colorado.

Sin embargo, remarcó que cuando los canales de negociación se cierran, no queda más remedio que “tomar camino y tomar vuelo”.

Alliana debe elegir a su dupla presidencial

Al ser consultada sobre los nombres que suenan para integrar la chapa junto a Alliana, Zárate sostuvo que la decisión no debe nacer del apuro ni de presiones corporativas. Reveló que en su momento el propio vicepresidente ya se había plantado ante Cartes para dejar en claro que elegiría a su compañero de fórmula en el momento oportuno y según su propio criterio.

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“Mal podríamos nosotros buscar imponer; podemos proponer, pero no imponer de ninguna manera. Es una potestad exclusiva de él, tiene que ser alguien que goce de su plena confianza”, expresó la gobernadora.

Entre las alternativas que se manejan en el tablero político figura la propuesta formulada por la Cámara de Diputados, que sugirió el nombre del legislador Raúl Latorre para integrar la dupla. Al respecto, la gobernadora calificó a todas las figuras propuestas como “excelentes”, pero señaló que la definición requerirá de análisis técnicos objetivos.

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Durante la entrevista por la 1080 AM, Zárate mencionó que la realización de encuestas es uno de los mecanismos que el propio Alliana planteó como herramienta útil para evaluar la aceptación popular de las figuras, aunque aclaró que se deben cruzar varios sistemas de verificación para asegurar que se elija a la persona adecuada que sintonice con la ciudadanía.