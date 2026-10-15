Paraguarí: dificultades para instalar equipo de transición en Municipalidad

El nuevo intendente de Paraguarí, Ángel Osmar Galeano Zacarías, cuya elección fue confirmada mediante la Sentencia N.º 101/2026 del Tribunal Electoral, remitió una nota al actual jefe comunal, Marcelo Ariel Simbrón Pintos (ANR-Añeteté), para iniciar el proceso de transición administrativa. Sin embargo, la falta de respuesta del actual ejecutivo municipal dificulta la instalación del equipo de transición.

En la nota remitida el pasado 13 de octubre, Galeano Zacarías notificó la conformación preliminar de su equipo de trabajo, encabezado por el economista Luis Mario González, en calidad de coordinador, e integrado por los licenciados Amalia Marecos, Lidia López Villasanti y Cristhian Santacruz Galeano Zacarías.

Asimismo, solicitó al actual jefe comunal la autorización para que los técnicos ingresen a las distintas dependencias municipales, mantengan reuniones con los responsables de cada área y accedan a la documentación relativa a la situación administrativa, financiera, patrimonial y jurídica de la Comuna.

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Marcelo Simbrón no designó un nexo para la transición

El intendente electo, Galeano Zacarías, solicitó la designación expresa de un funcionario municipal que actúe como nexo o enlace institucional, a fin de establecer un calendario de trabajo. Sin embargo, dicho pedido está siendo ignorado por el actual jefe comunal, Simbrón Pintos.

Mientras tanto, las nuevas autoridades que asumirán en noviembre aguardan una respuesta oficial para iniciar las tareas de relevamiento de la institución.

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Intentamos obtener la versión del intendente Simbrón Pintos sobre la situación presentada en la Municipalidad durante el proceso de transición administrativa, pero no respondió nuestras llamadas ni los mensajes telefónicos enviados. Estamos abiertos a recibir sus declaraciones si desea referirse al caso.