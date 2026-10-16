Espínola tilda de “miserables” a Peña y Alliana y descarta juicio político

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) salió al paso y negó rotundamente las acusaciones de que estarían impulsando un juicio político contra el presidente de la República, Santiago Peña, remarcando que el foco real está en el cuestionado manejo del Banco Central del Paraguay (BCP) en favor de la “codicia” de Peña y del grupo de sus exsocios comerciales del grupo Vázquez.

“Que este mensaje llegue sobre todo al presidente de la República (Santiago Peña) y al vicepresidente (Pedro Alliana): nadie va a hacer ningún juicio político. Sabemos quiénes han intentado llevar este mensaje dejando mal tanto al expresidente Mario Abdo como a Horacio Cartes ante la comunidad internacional, dijo Espínola de manera rotunda.

Espínola trató de “miserables” a Peña y Alliana por querer endilgarle al presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que los puso donde están, un plan falso de juicio político, el cual los del Ejecutivo intentan instalar para desviar la atención del foco central que es el BCP.

“Santiago Peña y Pedro Alliana se están comportando como dos personas miserables hacia una persona que les dio todo, que es el presidente Horacio Cartes intentando dejarle como una persona que genere inestabilidad ante los ojos de la comunidad internacional”, sostuvo Espínola.

Si bien no especificó cuáles, dio a entender que estarían recurriendo a ciertas embajadas para intentar llevar esta versión falsa del juicio político.

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“Yo no estoy defendiendo a Horacio Cartes, yo hablo de hechos. Ni nosotros (disidencia) ni nadie queremos generar una inestabilidad en la República del Paraguay”, dijo, a la vez que ratificó que no impulsan ningún juicio político contra Peña ni piensan remover al presidente de la Cámara de Diputados, el ahora peñista Raúl Latorre.

El foco es el BCP y la “codicia” de Peña, insiste

El diputado Mauricio Espinola acotó que esta versión de supuesto jucio político la impulsan el propio Peña y Alliana en un afán de “victimizarse” y generar una cortina de humo para tapar el escándaloso manejo del Banco Central del Paraguay (BCP) en manos de Carlos Carvallo, exdirectivo de Ueno (cuando era financiera).

“El presidente de la República en lugar de intentar desviar la atención y victimizars, debería ponerse de acuerdo en ocuparse de lo que pasa con el sistema financiero. Hoy tenemos el fenómeno El Niño, tenemos personas con sus casas inundadas. Yo creo que hoy es un despropósito intentar instalar algo que no existe”, afirmó.

El diputado remarcó que si bien tienen clara la responsabilidad de Peña sobre la imagen del BCP, en lo que insisten es que se intente recobrar cierta confianza removiendo a Carvallo y otros miembros del directorio.

Sostuvo que “la codicia fue para él (Peña) un combustible para tratar de manotear los fondos públicos” y “no existe ningún intento por parte del presidente de la República de rectificar, es por eso que pedimos la remoción del presidente del Banco Central”.

Espínola también insistió en que el diálogo con Cartes, hasta hace poco un “archienemigo” no guarda relación con el tema electoral, sino justamente con buscar preservar la institucionalidad de la República.

En cuanto a las nuevas mayorías en Diputados, sostuvo que están dialogando con todos los sectores, desde los que eventualmente queden en el cartismo hasta los liberales y disidentes, para tratar de tener mayoría propia sobre el nuevo oficialismo.