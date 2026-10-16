Gobierno rompió confianza en el sistema bancario y la percepción es de peligro, dice Miguel Prieto

“La percepción pública en este momento es que nuestro dinero o el dinero del paraguayo no está seguro con este sistema. Eso es lo que se escucha, eso es lo que se siente”, señaló Prieto entrevistado en ABC Digital.

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El dirigente opositor expresó su preocupación por los fondos de los aportantes y cuestionó las garantías de seguridad. Manifestó su temor de que el país se encuentre “de aquí a un mes” con que una persona que trabajó durante 30 años y aportó, “resulta que en este momento su dinero desapareció. Ojalá que no lleguemos a eso, se escuchan muchos chismes”, dijo.

Prieto aclaró que no maneja información confidencial o clasificada, pero reiteró su inquietud por los contribuyentes ante la actual incertidumbre en el sector financiero.

¿Cómo afectó la gestión del Gobierno al sistema bancario paraguayo?

En el mismo contexto, lamentó que, hasta hace menos de dos meses, el sistema financiero y bancario era considerado sumamente sólido y hasta un orgullo para el país.

“Era lo único de lo que estábamos orgullosos. El resto podía estar todo mal, pero el sistema bancario paraguayo era sólido y era confiable. Esa confianza se rompió en este momento, se rompió por culpa de gestiones de este gobierno”, cuestionó.

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¿Qué cambios exige la oposición en el Banco Central del Paraguay?

Asimismo, abogó por el cambio de toda la cúpula directiva del Banco Central del Paraguay (BCP), como una medida para devolver tranquilidad a la ciudadanía. Sus declaraciones se dan en alusión a las iniciativas parlamentarias que buscan exigir la salida de Carlos Carvallo, exdirectivo de la entonces Financiera Ueno, de la titularidad de la entidad matriz.

“Si eso ayuda a volver a estabilizar la credibilidad en el sistema bancario, creo que es la salida. Creo que no hay que dar muchas vueltas y el presidente tiene que escuchar a los parlamentarios, escuchar al pueblo, escuchar a la gente y no titubear en hacer los cambios que tiene que hacer”, concluyó.