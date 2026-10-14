Hugo Meza niega engaño a Esgaib y afirma que Peña mantendrá mayoría en la Cámara de Diputados

Esta mañana, el diputado cartista Yamil Esgaib salió a despotricar contra el presidente de la Cámara de Diputados, en teoría su “compañero de equipo”, Raúl Latorre (ahora peñista) denostando su liderazgo y acusándolo de pretender hacerlos participar bajo engaños de la despedida del diputado Sebastián Remesowski (ANR, peñista), cuando el fin real habría sido hacer la foto “de apoyo” al presidente de la República, Santiago Peña.

Ante esto, el vicepresidente de la Cámara Baja y “neopeñista”, Hugo Meza (ANR, B), salió al paso y le retrucó a Esgaib, dando a entender que su argumento es infantil.

“Somos bastante grandes ya para decir a esta altura que fuimos engañados, ¿no? Entonces yo creo que, dentro de la picardía que le caracteriza a Yamil, le dijo de esa manera", afirmó Meza, en respuesta a Esgaib.

El vicepresidente primero de Diputados dijo que, pese a que el motivo de la reunión fue hacerle una despedida al diputado oficialista Sebastián Remesowski, quien presentó su renuncia de cara a asumir como intendente electo de Encarnación en noviembre, se sabía quiénes estarían en el agasajo.

“Absolutamente no fuimos engañados por nadie, sabíamos a qué nos íbamos y sabíamos quiénes iban a estar”, insistió Meza, remitiéndose a las fotos y diciendo que “estábamos casi 40 y no vimos ni uno con cara larga, estábamos todos contentos, estábamos en una reunión de camaradería, somos todo un equipo, somos toda una gran familia”.

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De esta manera, también aseguró que Peña mantendrá su mayoría propia en la Cámara Baja, prácticamente ninguneando al eventual sector que se quede en el cartismo, diciendo que hasta los “sin votos” de HC ahora están callados.

Él mismo destacó que tras el anuncio de Cartes del retiro de la candidatura de Pedro Alliana por Honor Colorado para dársela a Juan Carlos Baruja, los gobernadores y diputados salieron a respaldar al vicepresidente, lo cual es para él más importante.

“Si ustedes miran ayer las manifestaciones de diputados, gobernadores, senadores, evidentemente hay una alta adhesión, acompañamiento y ratificación a la candidatura de Pedro Alliana. (...) Eso fue lo que necesitamos saber, porque si uno mira a los sin votos matriculados que tiene calle España, me parece que todavía no salió ninguno a hablar, para mí que están todos perdidos... Ndaentendevei la oikoa, hei vuelto ajeno ho’upa akue”, dijo.

Actualmente, el cartismo (Bancada ANR A) y el oficialismo (ANR, B) tenían 44 votos por si solos, y con este quiebre habrá que ver el reacomodo, que Meza dijo que no sería tan dramático para los intereses de Peña

“Creo que hay números muy sólidos, que van a seguir consolidándose acá en la Cámara de Diputados para mantener la gobernabilidad del presidente Peña hasta que termine su mandato”, afirmó.