Sole Núñez pide al Contralor corte administrativo a la gestión de Bello y Nenecho

Durante el encuentro, la futura jefa de la comuna capitalina estuvo acompañada por sus colaboradores cercanos el exsenador Stephan Rasmussen y Estefanía Careaga. Fue recibida por el contralor reelecto Camilo Benítez (ANR), el subcontralor electo Armindo Torres (ANR) y el subcontralor saliente Félix Paiva (PLRA).

Cabe señalar que tanto Benítez como Torres son referentes colorados vinculados al movimiento Cartista. No obstante, el informe de la CGR contra Rodríguez en su momento fue determinante para que el cartismo “le suelte la mano” a Nenecho y lo forzara a renunciar.

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¿Qué solicitó Sole Núñez a la Contraloría sobre la gestión de Nenecho y Bello?

En el documento presentado, la jefa comunal pidió que el acompañamiento abarque los primeros meses de la nueva administración, con énfasis directo en la verificación administrativa, financiera, presupuestaria y patrimonial.

Según fundamentó en la nota, la medida busca garantizar que la gestión venidera se desarrolle “bajo criterios de transparencia, integridad, continuidad administrativa, adecuada protección del patrimonio municipal y correcta determinación de la situación económica, financiera, presupuestaria y patrimonial”.

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Asimismo, la nota presentada subraya la necesidad de establecer una línea de base objetiva, documentada y verificable sobre las condiciones reales en que se recibe el Municipio capitalino, con el objetivo de deslindar responsabilidades y evitar eventuales inconsistencias procedentes de ejercicios o administraciones pasadas.

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¿Cuándo asume Sole Núñez la Intendencia de Asunción y qué auditará?

El traspaso del ejecutivo municipal de la Ciudad de Asunción está fijado para el próximo 3 de noviembre. Durante la campaña electoral, Núñez había criticado con dureza el manejo de los fondos públicos por parte de Rodríguez, acusándolo de robo. Ante las advertencias de acciones legales con escribano por parte del exintendente, Núñez respondió en su momento que no le tenía miedo y advirtió que iba a auditar “hasta el último guaraní”.

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Soledad Núñez reiteró en el documento presentado que un proceso de transición ordenado, documentado y supervisado por organismos competentes resulta clave para resguardar las arcas municipales, fortalecer la institucionalidad y asegurar a la ciudadanía un manejo responsable de los recursos de la capital.

¿Cuáles son los 10 puntos clave del corte administrativo en la Municipalidad de Asunción?

La solicitud formal ante la Contraloría General de la República enfatiza la importancia del soporte técnico en diez aspectos fundamentales:

Proceso de corte administrativo, financiero, presupuestario y patrimonial correspondiente al cambio de autoridades. Verificación y conciliación de disponibilidades financieras. Determinación del nivel de endeudamiento y obligaciones exigibles. Revisión de la ejecución presupuestaria y financiera. Verificación y actualización del inventario general de bienes municipales. Identificación de contratos, convenios, concesiones, licitaciones y obligaciones plurianuales vigentes. Revisión de los sistemas de control interno, administración financiera, tesorería, contabilidad, contrataciones, patrimonio y recaudaciones. Identificación de observaciones, recomendaciones o hallazgos formulados anteriormente por la Contraloría pendientes de regularización o cumplimiento. Establecimiento de mecanismos que permitan asegurar la trazabilidad documental del proceso de entrega y recepción. Acompañamiento técnico durante los primeros meses de gestión.

¿Con quiénes se reunió la intendenta electa para auditar la comuna capitalina?

Además de las gestiones ante el organismo superior de control, la intendenta electa confirmó que la semana pasada sostuvo una reunión de trabajo con el exinterventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira.

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Según detalló Núñez, Pereira se puso formalmente a disposición del nuevo equipo municipal para colaborar en el análisis de todos los hallazgos detectados durante la intervención previa, así como en la estructuración de un plan integral de saneamiento financiero y administrativo para la institución municipal.