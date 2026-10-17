Alcides Riveros: “El Partido Colorado tiene más municipios, pero la oposición maneja más presupuesto”

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico Alcides Riveros indicó que tras las elecciones municipales pasadas en el directorio analizaron los números, la cantidad de votos y los municipios donde ganaron o perdieron.

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El liberal agregó que es verdad que el Partido Colorado tiene el poder en la mayor cantidad de municipios, que recuperó otros, pero que la oposición maneja mayor presupuesto por quedarse con municipios más importantes como Asunción y otras capitales departamentales.

“Ganamos 61 intendencias, el periodo anterior teníamos 77, pero realmente en cuanto a presupuesto hemos ganado más cantidad más intendencias. Quizás el Partido Colorado tenga más municipios, pero la oposición maneja más presupuesto”, sostuvo Alcides Riveros.

Por otro lado, indicó que, en cuanto a caudal electoral y población, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) casi el 50 por ciento es de la oposición y el 50 por ciento está en manos del Partido Colorado.

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“Este porcentaje podría equilibrar las cosas para el 2028 si nos sentamos a elaborar una hoja de ruta país”, sostuvo el presidente de los liberales.

Ganamos Asunción sin muchos recursos

Alcides Riveros indicó que la unión en Asunción tuvo sus críticos, pero decidieron acompañar a Soledad Núñez porque era la mejor posicionada. Agregó que ganaron sin muchos recursos y que la acompañaron sin pedir un solo cargo.

“Tuvimos mucha gente que nos criticaba por apoyar a la ingeniera Soledad. Hay mucha narrativa de acuerdo con la conveniencia de cada uno. El otro partido también tira su narrativa para que pisemos el palito, hay que tener cuidado en eso”, manifestó Riveros.

Indicó que, en Asunción, si bien no retrocedieron mucho en cuanto a caudal electoral, entienden que se debe renovar el cuadro partidario, en cuanto a las bases.

“En Asunción debemos renovar nuestras bases, nosotros mantuvimos votos a pesar de que tuvimos menos concejales. Estuvimos en nuestro techo, pero la tercera fuerza que estaba fragmentada se unió en esta ocasión y metió más gente”, sostuvo Alcides Riveros.

Manifestó que en esta elección el Partido Liberal se fortaleció en cuanto a control, cubrieron el 100 por ciento en las mesas y sobre todo no se emitieron bonos, sino que se recurrió a un préstamo.

“Todos los movimientos internos se comportaron con el directorio, estamos mejorando en el control y asi fortalecernos. El control de las mesas el día de las elecciones hizo que ganemos varios municipios. Para estas elecciones no se emitieron bonos, se hizo un préstamo G.15 mil millones”, explicó el presidente.

Prieto es popular, pero se necesita más

Con miras a las elecciones presidenciales del 2028 y la figura de Miguel Prieto, el presidente del PLRA dijo que es una figura que tiene mucha popularidad.

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“Es una persona muy importante para que la oposición pueda llegar a la presidencia. Miguel Prieto es una cosa, y el Partido Yo Creo es otra cosa. Miguel en Ciudad del Este y en todo Alto Paraná hizo 130 mil votos, y en todo el país el Partido Yo Creo con todas las alianzas hizo 70 mil votos”, explicó Riveros.

Manifestó que en un año y medio la figura que hoy está bien posicionada, puede llegar desgastada, por que se debe convencer a ese voto pensante.

“La figura de Miguel Prieto está muy bien posicionada. Hay que ser sincero, es popular en toda la república, pero necesitamos más que la popularidad para convencer al electorado. Tenemos que sentarnos a conversar y trabajar. Tenemos que ver otros aspectos no solo la popularidad, hay que ver la metodología de como elegir el candidato”, puntualizó Alcides Riveros.