Cartismo busca “enojar” a liberales para evitar alianza con Prieto, dice vice del PLRA

Desde sus redes sociales, el diputado por Caaguazú y vicepresidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Antonio Buzarquis, evaluó el mapa político resultante de las últimas elecciones municipales. Al mismo tiempo, respondió a los cuestionamientos dirigidos contra su figura y la de su hermano, el senador Salyn Buzarquis, por los rendimientos electorales en el plano nacional y departamental.

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Buzarquis remarcó que las insistentes opiniones de referentes del movimiento Honor Colorado —como el senador Gustavo Leite, su colega Silvio “Beto” Ovelar e incluso el presidente de la República, Santiago Peña, quien habló de “revitalizar el bipartidismo”— persiguen un fin calculadamente electoral. A estos discursos sumó los embates procedentes de sectores liberocartistas, en clara alusión al senador liberocartista Dionisio Amarilla.

Lo que dijo Antonio Buzarquis

En ese sentido, enfatizó que la narrativa oficialista que busca instalar que el PLRA está extinto o desplazado a un tercer plano responde a una maniobra política. “Todo el cartismo, todo el entorno de Horacio Cartes, lo que ellos quieren, no es que el Partido Liberal se vuelva a fortalecer”, aseveró.

“Lo que ellos no quieren es que nosotros nos unamos con Miguel Prieto, entonces la estrategia es hacerle enojar al pueblo liberal para que nosotros los liberales caigamos en la trampa y volvamos a cometer el mismo error que cometió Efraín Alegre”, sentenció.

¿Cómo quedaron los resultados en Caaguazú y Central?

Al detallar el desempeño territorial en Caaguazú, se observó que la Asociación Nacional Republicana (ANR) se impuso en 18 de los 22 distritos tras recuperar tres ciudades. No obstante, el PLRA logró retener municipios clave como Caaguazú, La Pastora y Simón Bolívar, al tiempo que la Alianza mantuvo el control de Vaquería.

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Sobre este punto, Buzarquis deslindó responsabilidad directa en la conducción de la campaña departamental y recordó que otros referentes regionales también sufrieron reveses. Mencionó el caso del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, con las derrotas en Mariano Roque Alonso, J. Augusto Saldívar e Ypané, así como la caída del oficialismo departamental en Encarnación, donde cayó el candidato del gobernador de Itapúa, Javier Pereira (PLRA).

La agrupación actualmente es presidida por Alcides Riveros, quien tuvo el apoyo del gobernador Estigarribia, a su vez aspirante presidencial para el 2028. Por su parte Prieto habría insinuado que quiere como dupla a Salyn Buzarquis, hermano del entrevistado.

El diputado Antonio también contrapuso además el análisis cuantitativo con el impacto cualitativo de las plazas disputadas. Argumentó que, aunque la oposición cedió un número mayor de intendencias, la ANR sufrió derrotas de enorme peso político, como en la capital del país. “Asunción gana Soledad Núñez y si vamos me referir a la envergadura -de quién ganó y quién perdió- Horacio Cartes es presidente del Partido Colorado y no pudo ganar Asunción”, sostuvo.

Para remarcar la crisis de identidad en la cúpula republicana, Buzarquis cuestionó los orígenes partidarios de las principales figuras de la ANR. Recordó que el presidente Santiago Peña perteneció al PLRA hasta 2017, que el vicepresidente Pedro Alliana militó en otra agrupación hasta 2000 y que el propio Horacio Cartes formalizó su afiliación al Partido Colorado recién en el año 2009.

¿Por qué Miguel Prieto es clave para las elecciones presidenciales de 2028?

De cara a los próximos desafíos electorales, Buzarquis insistió en que los sectores de la ANR pretenden arrastrar al PLRA a presentar una candidatura propia desprovista de posibilidades reales de triunfo, bloqueando un fenómeno de concertación similar al registrado en 2008 con la irrupción de Fernando Lugo.

En ese marco, el dirigente liberal ratificó que el actual intendente de Ciudad del Este representa hoy la figura con mayor proyección de la oposición. Sostuvo que Miguel Prieto es el único candidato capaz de ganar en las elecciones presidenciales a la ANR y que por ello tiene 50 denuncias y procesos judiciales.

Concluyó con un llamado tajante a la articulación amplia de las fuerzas anticartistas de cara a los próximos comicios nacionales: “El pueblo paraguayo se tiene que unir y el mejor candidato a presidente que tenemos es Miguel Prieto, y si por eso se van a enojar conmigo, lo siento mucho”, finalizó.