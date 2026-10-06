“Hicimos el mayor de los esfuerzos”: presidente del PLRA felicita a sus 61 intendentes

El titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y saliente intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, lanzó un mensaje en sus redes sociales tras los comicios municipales.

“Felicito a los 61 intendentes y 766 concejales liberales electos, y a cada candidato que nos representó en todo el país” escribió.

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“Hicimos el mayor de los esfuerzos para brindarles el respaldo necesario, y seguiremos acompañándolos en el trabajo por sus comunidades”, agregó.

¿Qué dijo Alcides Riveros sobre los resultados del PLRA en las elecciones municipales?

El dirigente emitió este comunicado luego de realizar numerosas declaraciones en las que, si bien pedía una profunda autocrítica, también destacaba ciertas cifras.

Riveros fue electo presidente del PLRA el pasado 7 de junio con el respaldo del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, aspirante a la presidencia para el 2028 y líder del Movimiento Nuevo Liberalismo.

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Al asumir la conducción de un partido en quiebra financiera y con las elecciones municipales cercanas, convocó al movimiento Yo Creo y a otras fuerzas opositoras para unificar candidaturas con relativo éxito.

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El presidenciable liberal le había encomendado a Estigarribia superar las 100 intendencias con miras a sentar las bases para las elecciones generales; sin embargo, la ANR pasó de gobernar 166 comunas en 2021 a controlar 187 distritos desde 2026.

¿Por qué el PLRA perdió intendencias en las elecciones de 2026?

“Tenemos que hacer una autocrítica como si fuera que perdimos 20 intendencias y ver bien cuál es el motivo, ¿Dónde está la falla de estrategia?”, se preguntó durante una entrevista en la 780 AM.

Si bien admitió que los comicios locales dependen en gran medida del arrastre de los candidatos, reconoció que se entusiasmaron durante las recorridas liberales “creyendo que con la figura de Alcides Riveros podíamos ganar y no era así. Y nos pasamos perdiendo el tiempo”, expresó.

Al repartir responsabilidades, reconoció que se equivocaron al otorgar el respaldo del PLRA a figuras ajenas al partido, lo que provocó derrotas en varios distritos.

Asimismo, afirmó que la dirigencia liberal debió enfrentar el despliegue del programa oficialista Hambre Cero y sostuvo que los referentes colorados “jugaron con todo” en sus regiones porque también disputan la chapa presidencial de Pedro Alliana.

¿Cómo le fue al Partido Liberal en votos y concejalías respecto a 2021?

En comunicación con Radio La Unión, Riveros prefirió resaltar los datos globales del partido. Destacó que en 2021 obtuvieron 704 concejalías y que en 2026, pese a lograr una menor cantidad de intendencias, la representación ascendió a 766 bancas.

Añadió que en 2021 las listas de concejales liberales y alianzas sumaron 730.862 votos, mientras que en 2026 la cifra se elevó a 816.300 sufragios. “Hemos ganado distritos más importantes y hemos perdido distritos de menor volumen”, concluyó.