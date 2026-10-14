Crisis en Honor Colorado: Peña recibe a Camilo Pérez, concejales electos y seccionaleros de Asunción

Voceros del encuentro indicaron que el presidente Santiago Peña se reunió con los concejales electos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), los presidentes de seccionales y la coordinadora colorada de Asunción. Supuestamente, la cita fue un agasajo para los dirigentes y planificar la articulación entre el Gobierno del Paraguay y el nuevo período municipal, con un objetivo compartido: más y mejores soluciones para los asuncenos.

¿Quiénes integraron la delegación colorada que se reunió con Santiago Peña?

“Santiago Peña instó a los concejales de Asunción a buscar consenso para lograr la presidencia de la Junta Municipal”, señaló por su parte Diego Sotomayor.

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La delegación estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre; el derrotado candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez; el concejal número uno en votos preferenciales, Gerardo “Gringo” Benítez y el titular de la Essap Luis Fernando Bernal.

La ANR perdió el poder en la Municipalidad de Asunción, por lo que la opositora Soledad Núñez será la jefa municipal hasta el 2031, salvo que el oficialismo actúe. Cabe recordar que los últimos dos intendentes de Asunción, Mario Ferreiro y Óscar “Nenecho” Rodríguez, se vieron forzados a renunciar por presión del oficialismo.

¿Quiénes son los 15 concejales de la ANR electos en Asunción?

Tras las elecciones municipales, la ANR mantiene a sus 15 representantes en la Junta Municipal de Asunción. de 24 miembros. Los concejales electos por el Partido Colorado son:

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Gerardo “Gringo” Benítez Sebastián “Seba” Radice Miguel Sosa Daniel Fernández Tino Ayala Diego “Arqui” Sotomayor Marcelo Centurión Axel Mongelós Carlos Morel Cynthia Romero “Piriki” Rodríguez Nasser Esgaib Ceres Escobar Mariano Cáceres Óscar Noldin

¿Cómo impacta la reunión en Mburuvicha Róga tras la crisis en Honor Colorado?

Los ediles y los seccionaleros capitalinos se suman así a los 14 gobernadores colorados quienes se reunieron a puertas cerradas con Peña y Pedro Alliana tras la crisis desatada en el Partido Colorado debido al cambio en la chapa presidencial. Supuestamente, la propuesta de los jefes departamentales fue conformar un nuevo movimiento político.

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Esta crisis se desató en la facción oficialista de la ANR, Honor Colorado (HC), luego de que Pedro Alliana, vicepresidente de la República y aspirante a la Presidencia, confirmara que Horacio Cartes, titular del partido y principal líder del movimiento, le comunicó personalmente su decisión de retirar el respaldo a la chapa presidencial para apostar por Juan Carlos Baruja. A esto se suma que, en medio del conflicto, Cartes y Mario Abdo Benítez mantuvieron una reunión hoy al filo del mediodía.