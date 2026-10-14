Política
14 de octubre de 2026 - 20:15

Crisis en Honor Colorado: Peña recibe a Camilo Pérez, concejales electos y seccionaleros de Asunción

Grupo de personas sonrientes en Mburuvicharoga, posando en filas frente a un edificio moderno, con camisas claras y pantalones de vaquero.
El equipo político de capital acudió a Mburuvicha Róga junto a Santiago Peña.

Mburuvicha Róga sigue utilizándose como una seccional más y en plena crisis del movimiento Honor Colorado, el presidente de la República, Santiago Peña, recibió a Camilo Pérez, junto con concejales y seccionaleros de la capital. Todo indica que el gesto político, en medio de la disputa de poder, fue para expresar su respaldo al mandatario por encima de Horacio Cartes.

Por ABC Color
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Voceros del encuentro indicaron que el presidente Santiago Peña se reunió con los concejales electos de la Asociación Nacional Republicana (ANR), los presidentes de seccionales y la coordinadora colorada de Asunción. Supuestamente, la cita fue un agasajo para los dirigentes y planificar la articulación entre el Gobierno del Paraguay y el nuevo período municipal, con un objetivo compartido: más y mejores soluciones para los asuncenos.

¿Quiénes integraron la delegación colorada que se reunió con Santiago Peña?

“Santiago Peña instó a los concejales de Asunción a buscar consenso para lograr la presidencia de la Junta Municipal”, señaló por su parte Diego Sotomayor.

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La delegación estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados Raúl Latorre; el derrotado candidato a intendente de Asunción, Camilo Pérez; el concejal número uno en votos preferenciales, Gerardo “Gringo” Benítez y el titular de la Essap Luis Fernando Bernal.

La ANR perdió el poder en la Municipalidad de Asunción, por lo que la opositora Soledad Núñez será la jefa municipal hasta el 2031, salvo que el oficialismo actúe. Cabe recordar que los últimos dos intendentes de Asunción, Mario Ferreiro y Óscar “Nenecho” Rodríguez, se vieron forzados a renunciar por presión del oficialismo.

Cuatro hombres sonrientes: uno con gafas en traje oscuro, otro en chaqueta clara, un tercero en camiseta roja y el último en camisa blanca.
Asistentes al encuentro con Santiago Peña.

¿Quiénes son los 15 concejales de la ANR electos en Asunción?

Tras las elecciones municipales, la ANR mantiene a sus 15 representantes en la Junta Municipal de Asunción. de 24 miembros. Los concejales electos por el Partido Colorado son:

  1. Gerardo “Gringo” Benítez
  2. Sebastián “Seba” Radice
  3. Miguel Sosa
  4. Daniel Fernández
  5. Tino Ayala
  6. Diego “Arqui” Sotomayor
  7. Marcelo Centurión
  8. Axel Mongelós
  9. Carlos Morel
  10. Cynthia Romero
  11. “Piriki” Rodríguez
  12. Nasser Esgaib
  13. Ceres Escobar
  14. Mariano Cáceres
  15. Óscar Noldin
Jorge Salvador Cappello sonríe con saco oscuro y barba, junto a Turi Capello, ambos con camisas blancas en ambiente oficial.
Asistentes al encuentro con Santiago Peña.

¿Cómo impacta la reunión en Mburuvicha Róga tras la crisis en Honor Colorado?

Los ediles y los seccionaleros capitalinos se suman así a los 14 gobernadores colorados quienes se reunieron a puertas cerradas con Peña y Pedro Alliana tras la crisis desatada en el Partido Colorado debido al cambio en la chapa presidencial. Supuestamente, la propuesta de los jefes departamentales fue conformar un nuevo movimiento político.

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Esta crisis se desató en la facción oficialista de la ANR, Honor Colorado (HC), luego de que Pedro Alliana, vicepresidente de la República y aspirante a la Presidencia, confirmara que Horacio Cartes, titular del partido y principal líder del movimiento, le comunicó personalmente su decisión de retirar el respaldo a la chapa presidencial para apostar por Juan Carlos Baruja. A esto se suma que, en medio del conflicto, Cartes y Mario Abdo Benítez mantuvieron una reunión hoy al filo del mediodía.