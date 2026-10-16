Estigarribia cuestiona que la ANR priorice las disputas políticas por sobre las necesidades ciudadanas

El jefe departamental y proyectado candidato presidencial para el 2028 se pronunció sobre las tensiones internas en el movimiento Honor Colorado y el virtual quiebre en el oficialismo. La crisis se desencadenó luego de que el titular de la ANR, el expresidente Horacio Cartes, resolviera de forma unilateral excluir a Pedro Alliana de la chapa presidencial del sector. Esta decisión motivó a los gobernadores colorados a cerrar filas a favor de Alliana, mientras Cartes difunde imágenes de reuniones con dirigentes afines, todo esto en medio de la crecida del río Paraná e inundaciones que afectan al este del país.

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¿Por qué Estigarribia afirma que el oficialismo “se va en el 2028”?

“La ciudadanía está cansada de este sistema de gobierno y de las peleas políticas y de poder. Hay inundaciones, pero la atención está en quién se reunió con quién”, cuestionó Estigarribia desde su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter).

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Para el gobernador liberal, este choque de intereses surge debido a que los referentes del oficialismo “están desesperados porque saben que en el 2028 se van”.

A pesar de su optimismo, Estigarribia instó a la oposición a enfocarse en construir alternativas y propuestas concretas para la ciudadanía de cara a los próximos comicios generales. “La única manera de romper este sistema es con la unidad de toda la oposición. Tenemos el desafío de dejar de lado las diferencias y trabajar juntos por el Paraguay que merecemos”, aseveró.

¿Quiénes son los precandidatos de la oposición para el 2028?

Pese al discurso de integración, los sectores opositores ya reactivaron sus dinámicas preinternas tras la finalización de los últimos comicios municipales.

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Por un lado, Miguel Prieto (Yo Creo) sostiene su postulación presidencial con el respaldo del clan Buzarquis dentro del PLRA. En tanto, Ricardo Estigarribia estaría negociando una eventual chapa en alianza con Cruzada Nacional.

De manera paralela, en las filas del liberalismo emergen otras precandidaturas, entre ellas las del senador Eduardo Nakayama, la senadora Celeste Amarilla y el exsenador Blas Llano. Asimismo, no se descarta una eventual renuncia del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, para candidatarse con el impulso del senador liberocartista Dionisio Amarilla.

Gestión en salud: Donación de fármacos al Hospital Pediátrico Acosta Ñu

En otro orden, el gobernador de Central informó a través de sus redes sociales sobre la entrega de un lote de 11.000 unidades de somatropina al Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, destinadas al tratamiento de trastornos del crecimiento infantil. Durante los últimos meses, la administración departamental ha priorizado la promoción de servicios de salud e infraestructura médica financiada con fondos propios.

“Tenemos muchos pacientes que necesitan este medicamento. Desde la Gobernación vamos a seguir gestionando y vamos a seguir acompañando y asistiendo a todos los hospitales generales del departamento Central, sin distinción de colores, porque el beneficio y la salud les tienen que llegar a todos los paraguayos”, concluyó Estigarribia.