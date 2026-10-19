Diputados: Apoyo a víctimas colaterales de feminicidios y prohibición del matrimonio con menores, en agenda

Entre los 13 puntos del orden del día, se encuentra en primer lugar el proyecto de ley “que modifica el artículo 1º de la Ley nº 7349/2024 “de pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar”, que plantea incluir a víctimas marginadas de la ley actual.

El proyecto vuelve al orden del día tras ser postergado por un mes, y justo durante una escalada -tanto en número como en violencia- de feminicidios, y pretende incluir entre beneficiarios a las personas que no tengan vínculo sanguíneo, pero sí una dependencia ya sea con la víctima o con el victimario.

Actualmente la ley establece una pensión equivalente a unos G. 1.756.155 (quince jornales mínimos) para familiares de la víctima o del victimario que tras el crimen, queden desamparados, pero se excluye, por ejemplo, a hijastros, cuya discriminación se pretende corregir con esta reforma.

Por otra parte, en el segundo punto se volvió a incluir el proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio legal con menores de 18 años, algo que solo nuestro país en la región sigue permitiendo.

Se trata del “que modifica el artículo 17 de la Ley Nº 1183/1985, `Código Civil´, modificado por Ley Nº 1/1992 y Ley Nº 5419/2015”, que plantea eliminar las excepciones actuales.

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Esto, ya que la legislación vigente, si bien prohíbe el matrimonio con menores, permite excepciones para matrimonios a partir de los 16 años en caso de que uno de los padres o bien un juez lo avale.

Esta es una forma de legalizar la violencia principalmente contra la mujer, ya que los registros oficiales señalan que las principales uniones de hecho o matrimonios con menores afectan a las mujeres, quienes, en la mayoría de estos casos, se ven obligadas a tener embarazos precoces, sin que se considere abuso de menores y/o deserción escolar.

Reducción de la edad para conductores de plataformas

Otro proyecto socialmente relevante se encuentra en el punto 6°, y es el que pretende reducir la edad mínima, de 24 años en la actualidad a 19 años, para que conductores de plataformas (MUV, Uber, Bolt, etc) puedan acceder a registros de conducir.

El proyecto ya se encuentra en su tercer trámite, tras modificaciones de forma en Senado, por lo que mañana podría ya dar la sanción y remisión al Ejecutivo.

Se trata del proyecto de ley ”que modifica los artículos 22 y 27 de la Ley N° 5016/2014 ‘Nacional de Tránsito y Seguridad Vial", que pretende modificar la legislación vigente, que obliga a conductores de plataformas a tener registro de conducir Categoría Profesional “A”, que tiene como exigencia haber cumplido 24 años de edad y haber tenido previamente un registro Categoría Profesional “B”.

Para rectificar esta situación, se plantea que a los conductores de plataformas, es decir, quienes conducen vehículos de pequeño porte y trasladan hasta 4 o 5 personas, se les exija el registro de conducir Categoría Profesional “B” y se reduzca la edad mínima para obtenerlo a los 19 años.

A fin de no descuidar la seguridad de los pasajeros, la versión Senado -que tiende a ser la que prospere- agrega que además de haber obtenido previamente el registro de conducir de categoría particular, los que quieran acceder al registro Categoría “B” deben también pasar todas las pruebas exigidas para demostrar idoneidad.

La versión del Senado también plantea reducir a 18 años en vez de 20 años la edad para ser tractorista.

El principal problema con la imposibilidad de acceder a registros de conducir habilitantes es que se presta a la coima y a los aprietes a los conductores que buscan ganarse la vida, mediante una modalidad que actualmente es una de las principales salidas como “primer empleo” de manera independiente.