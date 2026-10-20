Mitic mandó a su directora a evento ligado a la red de “campaña sucia

E n octubre de 2025, la directora de Medios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Guillermina González Godoy, viajó a Bogotá, Colombia, a un evento denominado Summit KO 2025, organizado por Konekti Media, la empresa de David Bernal Gómez, accionista de Digimarketing SAS. Esa agencia pautó en Google para Despierta Paraguay,página usada para “campañas sucias”.

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En la foto oficial del encuentro publicada en redes sociales, González aparece junto a Tatiana González Amaya, entonces ejecutiva de cuentas de Azafrán SA. El viaje, autorizado por el ministro Gustavo Villate, comisionó a la funcionaria del 14 al 19 de octubre a pedido del Viceministerio de Comunicación, entonces a cargo de Alejandra Duarte Albospino.

Desde el lanzamiento de La Red Desinformante, el Mitic ocultó esta información y negaron, de forma engañosa, tener algún vínculo con Digimarketing o sus directivos.

Un evento para clientes

El 23 de octubre, Konekti presentó el encuentro en LinkedIn como un espacio para fortalecer “la conexión entre Konekti Media y nuestros clientes”. En las redes, las dos González aparecían en fotos junto con David Bernal Gómez, el primer expositor del “Summit”.

Según la resolución, la organización del evento cubrió “los gastos de pasaje aéreo, alojamiento y alimento”.

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La ejecutiva de Azafrán

Tatiana González, la colombiana yamiga personal de Alejandra Duarte, fue ejecutiva de cuentas de Azafrán SA para Paraguay.

Ya en noviembre de 2022, antes de la asunción del Gobierno de Santiago Peña, ambas González coincideron en una charla organizado por Alejandra Duarte durante su paso por la Agencia Prana.

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Negaciones y renuncia

ABC reveló en abril de 2026 que Digimarketing, de los hermanos Alejandro y David Bernal Gómez, pautó al menos 65 anuncios en Paraguay, casi 50 para Despierta Paraguay y el resto para anuncios del Gobierno.

El 27 de abril de 2026, el Mitic, através de un comunicado, sostuvo que “El Estado paraguayo no mantiene ni ha mantenido contrato, acuerdo ni relación alguna” con Digimarketing. El 1 de junio volvió a negar ante Diputados todo vínculo con la agencia, “sus representantes legales o empresas vinculadas”.