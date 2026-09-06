Millonarios pagos de Azafrán eran para viceministra Duarte

Los chats entregados por Yecika Bracho, la exempleada del abogado y asesor local de Azafrán SA, Gabriel Boero, vinculan a la actual viceministra de Comunicación, Alejandra Duarte Albospino, con movimientos de dinero y con la estructura de las agencias publicitarias Azafrán SA y Prana SA, que estarían involucradas en el proceso de creación de las cuentas utilizadas para “La Red Desinformante”.

La ruta del dinero “P”

Desde 2021, las conversaciones de WhatsApp ofrecidas por Bracho a peritaje registran movimientos que involucran a Duarte entre 2021 y 2023.

En los mensajes, su nombre aparece directamente relacionado con millonarios retiros de dinero de la agencia Azafrán SA y de otras personas que también se encuentran vinculadas con ella.

La primera referencia aparece el 17 de noviembre de 2021, un mes después de las elecciones municipales. Ese día, Yecika informó al representante de Azafrán, el argentino Sergio Masero, que “una chica” había acudido a la oficina “y retiró los primeros US$ 7.420”, casi G. 51 millones en aquellas fechas.

Posteriormente, identificó a esa persona como Alejandra Duarte. En diciembre de ese mismo año, Masero le indicó a Yecika que Duarte pasaría nuevamente por la oficina para realizar más transacciones.

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La siguiente referencia a Duarte aparece el 27 de marzo de 2023, a pocos días de las elecciones en las que fue electo Santiago Peña.

Ese día, Masero escribió que “Tatiana González” iba a retirar U$S 6.700, poco más de G. 48 millones.

La colombiana Tatiana González Amaya era la ejecutiva de cuentas de Azafrán, pieza central del inicio de operaciones de la empresa en Paraguay y “gran amiga” de la actual viceministra.

Los mensajes en este caso revelan que las operaciones no eran “independientes” entre agencias, sino que había un vínculo común, ya que mensajes posteriores, informaron que finalmente iría Alejandra Duarte (directora digital de Prana SA).

Sin embargo, y a pesar de lo dicho, la que acudió a Azafrán SA para retirar los U$S 6.700 fue Tatiana.

Llamativa factura anulada

El 24 de mayo de 2023, pocas semanas después de la victoria electoral de Santiago Peña, Azafrán emitió una factura crédito a nombre de la empresa Prana SA. El concepto del comprobante detallaba la compra de “20 Chips Telefónicos” por un monto total de G. 330.000.

Llamativamente, esta factura fue anulada. Según los chats de Bracho, el directivo Sergio Masero le solicitó a Bracho una fotografía de la factura, quien respondió “y la voy a volver a hacer... en breve les envío con el concepto correcto”, evidenciando un requerimiento previo de cambio de concepto.

Cómo ya publicamos días pasados, Azafrán solicitaba de forma recurrente y con urgencia la creación de varias líneas telefónicas.

En una de las ocasiones, y por el apuro, dos de ellas fueron creadas por Bracho y usadas con dos de las páginas de La Red Desinformante, Despierta Paraguay y Paraguay Elige.

Versión de Prana

En su momento, Laura Leguizamón, directora de Prana, dijo que ellos no tenían “nada que ver” con las gestiones locales de Azafrán, aunque admitió que colaboraron durante algunos años a través del formato de pautas programáticas en redes sociales.

Jefa de Gabinete del Mitic retiró US$ 1.300 dólares

El último retiro de dinero para Alejandra Duarte ocurrió ya durante el Gobierno de Peña. El 24 de noviembre de 2023, Masero avisó a Bracho que recién ese día iban a “pasar a buscar el dinero”, se referían a US$ 1.300 en efectivo, que quedaban en “la caja fuerte”. Agregó que “Rita González” se encargaría de ello y que el lunes le llevarían la factura.

María Rita González Samaniego es la actual jefa de Gabinete del Viceministerio de Comunicación, por lo que Duarte es su jefa directa.

Según sus declaraciones juradas, es funcionaria del Consejo de la Magistratura, pero fue comisionada al Mitic desde el 01 de setiembre de 2023, siendo avalado por el ministro Gustavo Emigdio Villate Samaniego.

El chat, revelado por Yecika, confirma que, tres meses después de su comisionamiento al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), González acudió a Azafrán para retirar sospechosas sumas de dinero.

Curiosamente, pocas semanas después de este evento, La Red Desinformante creció exponencialmente.