Dilatan remisión de pedido de informes al Mitic sobre la “red desinformante”

A más de dos meses de que la Cámara de Senadores aprobara un pedido de informe sobre la red de ataques digitales vinculada al Gobierno de Santiago Peña, la cartera a cargo del ministro Gustavo Villate continúa sin remitir las respuestas, debido a la demora de la Cámara de Senadores.

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El pedido de informe presentado por Rafael Filizzola (PDP), se aprobó en el Senado el 22 de julio, pero, llamativamente, la Cámara Alta dilató el envío del mensaje al ente hasta el 5 de agosto. Según los plazos constitucionales, el 27 de agosto era la fecha límite para responder la solicitud pero el oficialismo alista la aprobación de la prórroga este miércoles.

A ésto se suma que el Mitic solicitó una prórroga para remitir la respuesta al informe, que también fue aprobada; sin embargo, el documento recién hoy fue enviado por el Senado.

Sectores de la oposición denuncian que la estrategia del cartismo busca mantener congelado el expediente para evitar un impacto político en la opinión pública previo a los próximos comicios.

El requerimiento parlamentario apunta a desmantelar la estructura de convenios y triangulaciones que involucrarían fondos públicos ejecutados a través de Itaipú Binacional, la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI-PY) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La investigación apunta a la supuesta derivación de pautas de programas sociales hacia firmas como Digimarketing SAS, señalada como una de las operadoras tras la denominada “Red Desinformante”.

Lea el pedido de informe

Lo que exige el Senado al Mitic: