Peña critica comunicación de su Gobierno pero sostiene a Villate

“Un gran reclamo que tiene la ciudadanía sobre el gobierno, y es un justo reclamo que nos hace la ciudadanía, es que todavía se conoce poco. Nos preguntan por qué no comunican más, por qué no cuentan lo que se está haciendo. Y ese es un desafío constante que tiene todo Gobierno y que nosotros también reconocemos esa falencia y haremos nuestro mayor esfuerzo de mejorar la gestión, demostrar los resultados y saber comunicar de una manera honesta, transparente y directa a todo el pueblo paraguayo lo que estamos haciendo desde el Gobierno Nacional”.

Así expresó el titular del Poder Ejecutivo, Santiago Peña, en la reunión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Palacio de López.

En su alocución, que se transmitió por los canales comunicacionales del Gobierno, Santiago Peña recordó que comienzos de este año, en el mes de febrero, también en una reunión del Consejo de Ministros, señaló que “comenzaba el segundo tiempo” de su administración, que inició el 15 de agosto de 2023.

“Y nos estamos acercando rápidamente al tiempo de descuento. No hay más tiempo que perder. Tenemos que acelerar los programas de gobierno, asegurarnos que avancen a paso firme y principalmente comunicar a la ciudadanía”, manifestó el gobernante.

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Peña mantiene a Gustavo Villate

Pese a las críticas a la política de comunicación de su gobierno, Santiago Peña mantiene en el cargo al ministro de Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, muy cuestionado en su gestión. El funcionario es primo de la primera dama Leticia Ocampos.

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El 7 de octubre pasado, Alejandra Duarte fue reemplazada en el Mitic. La funcionaria fue duramente cuestionada por presuntos vínculos de la cartera estatal con el esquema conocido como “La Red Desinformante”. También cambiaron al viceministro de Tecnología, Klaus Pistilli, reemplazado por Juan Pablo Cosp.

En reemplazo de Duarte, asumió Enrique Biedermann, empresario del sector publicitario.

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Duarte fue viceministra de Comunicación desde el 22 de agosto del 2023. La entonces funcionaria fue duramente cuestionada al ser vinculada desde mayo de este año con el caso conocido como “La Red Desinformante”, que trata de una campaña sucia con pautas publicitarias de ataques a medios de prensa, periodistas, comunicadores y referentes opositores al gobierno de Peña en redes sociales.