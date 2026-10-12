¿Por qué China sancionó a Gustavo Villate? Esto responde el ministro del Mitic

El titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, afirmó que las sanciones impuestas por China continental eran previsibles y aseguró que no modificarán la agenda de cooperación tecnológica entre Paraguay y Taiwán.

Villate sostuvo que la decisión del Gobierno chino responde a las iniciativas que Paraguay impulsa con Taiwán y manifestó que continuará trabajando para concretarlas.

La medida fue anunciada este lunes por el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, que dispuso restricciones contra el ministro paraguayo en respuesta a las acciones y declaraciones que, según Pekín, perjudican sus intereses fundamentales.

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¿Por qué China sancionó a Gustavo Villate?

Villate atribuyó la decisión de China a varios proyectos de cooperación entre Paraguay y Taiwán, particularmente en el ámbito tecnológico, así como a sus posibles impactos económicos y sociales.

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“Creo que son varias cuestiones, como proyectos con China Taiwán con impactos económicos y sociales demasiados grandes que estamos llevando adelante desde el Ministerio y el Gobierno mismo”, expresó.

Entre las iniciativas mencionadas, figura el Data Center Binacional que se proyecta instalar en Chaco’i, mediante una cooperación con Taiwán. Villate señaló que el esquema incluyó estándares de seguridad que evitan ingerencias de potencias en empresas relacionadas.

Vínculos con firma taiwanesa sobre IA

El ministro también mencionó las gestiones vinculadas con Foxxconn, firma taiwanesa que, según explicó, fue invitada por el presidente Santiago Peña a instalarse en Paraguay, además de sumarse al proyecto Yguazú Digital, un polo para impulsar inteligencia artificial (IA).

A criterio de Villate, estas iniciativas forman parte de una estrategia que busca acelerar el desarrollo tecnológico y económico paraguayo. Sostuvo que los resultados de la cooperación con Taiwán generan malestar en el Gobierno chino.

Villate cuestiona las sanciones

El titular del Mitic cuestionó que China recurra a sanciones contra autoridades que colaboran con Taiwán y calificó estas medidas como mecanismos de presión e intimidación.

“Evidentemente, ellos van a buscar mecanismos porque es su manera de presionar que tienen, de tratar de intimidar, pero para mí todo lo contrario: esto es lo que me hace fortalecer y saber que estamos en el camino correcto”, afirmó.

Villate también señaló que considera inapropiado que un Estado ejerza este tipo de presión sobre autoridades de otros países. “No es la manera en la cual una República —por lo menos, las democráticas— se comporta. Pero entendemos su posición, entiendo yo que lo que estamos haciendo no es de agrado para ellos”, manifestó.

Gobierno seguirá impulsando cooperación con Taiwán

El ministro aseguró que la instrucción del presidente Santiago Peña es acelerar los procesos de cooperación que Paraguay mantiene con Taiwán.

Aunque indicó que todavía no había conversado con Peña sobre la sanción, remarcó que la posibilidad de recibir una medida de este tipo ya estaba contemplada.

“Por nuestra parte estamos muy tranquilos, vamos a seguir trabajando con los proyectos que tenemos y empujar con más fuerza esto”, sostuvo.

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Qué medidas dispuso China contra el ministro del Mitic

De acuerdo con la disposición del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China, promulgada mediante el Decreto n.º 21 y vigente desde el 12 de octubre de 2026, las sanciones contra Villate incluyen tres medidas principales:

Congelamiento de activos: los bienes muebles, inmuebles y otros activos que el ministro tenga dentro de China quedan sujetos a congelamiento.

Prohibición de transacciones y cooperación: las organizaciones y personas dentro del territorio chino tienen prohibido realizar transacciones, cooperar o desarrollar otras actividades con Villate.

Restricciones de ingreso: las autoridades chinas no le expedirán visados y le prohibirán la entrada al territorio continental, así como a Hong Kong y Macao.

En el documento, Pekín justificó las medidas como contramedidas destinadas a proteger su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo. También cuestionó el respaldo de autoridades paraguayas a las relaciones diplomáticas de Paraguay con Taiwán.

La disposición menciona las acciones y declaraciones relacionadas con Taiwán como fundamento de las sanciones, en el marco de la postura de China, que reclama la soberanía sobre la isla.

Villate compara la sanción con una “medalla de honor”

Lejos de considerar que la medida modificará su actuación, Villate afirmó que interpreta la sanción como un reconocimiento a los proyectos que impulsa el Gobierno paraguayo.

Incluso, refirió que la sanción la considera como una condecoración por sus acciones. “Como en algún momento me comentaba un secretario general que esto es como una medalla de honor, así que vamos a llevarlo de esa manera”, expresó.

El ministro remarcó en que la decisión china no frenará las iniciativas en marcha y reiteró que el Gobierno seguirá trabajando con Taiwán.

Asimismo, indicó que Paraguay continuará recibiendo a empresas de origen chino interesadas en operar en el país, pese a las diferencias diplomáticas que existen entre Pekín y Asunción.

Qué dijo sobre la seguridad tecnológica y las empresas chinas

Villate también se refirió a los criterios de seguridad tecnológica incorporados por el Gobierno en las licitaciones para el despliegue de redes 5G y el desarrollo del Data Center nacional.

Según explicó, la administración de Peña aplica controles para evitar que los gobiernos de otros países interfieran en las decisiones empresariales.

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Aseguró que esta política no está dirigida exclusivamente a compañías chinas, sino que se aplica independientemente del origen de las empresas. “Indistintamente del país que pueda ser, nosotros lo que buscamos es que no haya una injerencia del Gobierno en las decisiones que toman las empresas”, señaló.

Además de Villate, fue sancionado el titular de Asuntos Exteriores de Belice, Francis Fonseca, por los vínculos de sus países con Taiwán, cuya soberanía reclama Pekín.