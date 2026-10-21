¿El PLRA en la ultrallanura? Buzarquis promete ganar la interna liberal para ceder la chapa a Prieto

Buzarquis afirmó que buscará ganar las internas presidenciales dentro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) con un objetivo claro: ceder posteriormente la candidatura al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto. Sostuvo que su sector busca llegar al poder real y que no se puede decir que la agrupación se “regalará” o “perderá su identidad” cuando la misma lleva tres periodos en la “ultrallanura” y en el “sótano” de la política.

El anuncio del senador Salyn Buzarquis se da después de una reunión mantenida ayer con su equipo de intendentes, concejales municipales y ediles departamentales junto al aspirante presidencial opositor Miguel Prieto (Yo Creo).

En dicho encuentro, en el que también participó el vicepresidente del PLRA, el diputado Antonio Buzarquis, se organizó en paralelo a la convocatoria del presidente de la agrupación, Alcides Riveros, con intendentes electos por la agrupación. Este último apoya la candidatura presidencial del gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

Salyn Buzarquis dijo que tomó la decisión de competir por candidatura presidencial dentro del PLRA y prometió ganar la interna porque así allanará el camino para que Miguel Prieto encabece la chapa.

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Señaló que el PLRA no debe encabezar la chapa opositora únicamente por imponer su sello, una fórmula que lo condujo a la derrota en las últimas tres elecciones generales. Confirmó que competirá en cualquier modalidad —sea por medición, encuesta o padrón abierto— para asegurar el triunfo liberal y traspasar el liderazgo al dirigente esteño.

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¿Por qué el PLRA apoyaría la candidatura de Miguel Prieto?

Respecto a los cuestionamientos internos sobre ceder el protagonismo a un líder externo, Buzarquis fue enfático: “Dejen de decir que el partido va a perder su identidad. El partido está perdiendo identidad ahora porque está en el sótano y en la llanura tras 15 años de derrotas. El Partido Liberal recuperará su identidad estando en el Gobierno y en el poder”, aseveró.

Agregó que el PLRA no puede regalar lo que no tiene, al estar en la “ultrallanura”. “Al contrario, ganará mucho formando parte de un gobierno patriota para todos los paraguayos. Las transformaciones se construyen desde el poder, no desde la llanura”, insistió.

¿Cómo planea competir Buzarquis en las internas del PLRA?

Finalmente, el legislador sostuvo que existen sectores dentro del partido con intereses particulares que insisten en liderar infructuosamente las candidaturas opositoras, lo que condena al liberalismo a nuevas derrotas. En contrapartida, argumentó que una alianza con Miguel Prieto le permitirá al PLRA jugar a ganar y tomar decisiones de gobierno.

“Estoy preparado para competir en la cancha que elijan. Estamos listos para ganar porque estamos del lado correcto de la historia”, concluyó el parlamentario.