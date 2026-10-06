Itaipú suministró 17,5% más energía a la ANDE, pero remesó US$ 23 millones menos al Estado por Anexo C

Según los informes publicados por Itaipú entre ayer y hoy, las transferencias al Estado paraguayo por Anexo C del Tratado sumaron US$ 345 millones entre enero y setiembre de 2026. En el mismo período de 2025 fueron US$ 368 millones, es decir, 6,3% menos.

La baja se concentra en la cesión de energía, que bajó de US$ 133 millones a US$ 100 millones: US$ 33 millones menos (-24,8%). Las remesas por royalties subieron de US$ 189 millones a US$ 198 millones (+4,8%), lo que amortiguó parcialmente la caída.

La diferencia tiene una explicación en la mecánica del Tratado: cuanta más energía contrata la ANDE de Itaipú, menos excedente de la parte paraguaya se cede a Brasil y, por lo tanto, el país recibe menos divisas por compensación por cesión de energía.

La ANDE percibió US$ 47 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital, frente a US$ 46 millones del año pasado (+2,2%).

Itaipú recuerda que una parte de los royalties financia el Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra porción importante es transferida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a gobernaciones y municipios. La compensación por cesión de energía, en cambio, se incorpora al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y también se reparte a gobiernos locales.

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El mes de setiembre

Solo en setiembre de 2026, Itaipú remesó US$ 35 millones: US$ 22 millones por royalties, US$ 11 millones por cesión de energía y US$ 1,7 millones para la ANDE. En setiembre de 2025 los royalties fueron de US$ 19 millones (+15,8% este año), la cesión se mantuvo en US$ 11 millones y la ANDE recibió US$ 1,4 millones (+21,4%).

El informe de 2025 no consignó un total mensual, pero la suma de sus componentes da unos US$ 31,4 millones, por lo que setiembre de 2026 habría sido algo superior.

Hay un dato que solo figura en el reporte del año pasado: entre agosto de 2023 y setiembre de 2025, Itaipú había remesado US$ 1.128 millones al Estado, de los cuales US$ 561 millones fueron royalties, US$ 461 millones cesión de energía y US$ 106 millones pagos a la ANDE. El informe de 2026 no actualiza ese acumulado.

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Salto en la generación

La generación total de los nueve meses fue de 58.370 GWh, contra 52.645 GWh de 2025: 5.725 GWh más (+10,9%). La mayor diferencia entre ambos informes se localiza en setiembre, cuando la generación pasó de 5.252 GWh a 7.225 GWh (+37,6%).

Del total de setiembre, el sistema de 50 Hz aportó 3.693 GWh, frente a 2.882 GWh del año anterior (+28,1%). De esa producción, 2.342 GWh se suministraron a la ANDE, contra 2.206 GWh en 2025 (+6,2%).

En el acumulado enero-setiembre, la energía suministrada a la ANDE subió de 18.394 GWh a 21.619 GWh: 3.225 GWh más (+17,5%).

Cabe destacar que la ANDE retiró el 37,04% de la generación total de Itaipú entre enero y setiembre de 2026, frente al 34,94% del mismo período de 2025, lo que significa que aumentó su retiro en un 2,1 puntos porcentuales.

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Disponibilidad y otros puntos en común

El índice de disponibilidad de las unidades generadoras fue de 96,22% a setiembre de 2026, contra 95,92% el año pasado. Ambos superan la meta empresarial de 94%, por 2,22 y 1,92 puntos respectivamente.

En ambos años, Itaipú atribuyó el desempeño a la eficiencia operacional, a la calidad técnica de su personal y al trabajo coordinado entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil. También repitió que la generación de nueve meses equivale a lo necesario para abastecer la demanda paraguaya por aproximadamente dos años.

La binacional sostuvo además que “sigue honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros”, y lo calificó como una inyección económica fundamental para el Estado.

La producción acumulada desde el inicio de operaciones, en 1984, pasó de 3.104.444 GWh a 3.183.049 GWh entre un informe y otro, es decir, 78.605 GWh más.