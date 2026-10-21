Maidana ubica a Peña como el “principal articulador” del nuevo bloque oficialista

Tras los recientes reacomodamientos y divisiones dentro de la bancada gubernamental, el senador oficialista Derlis Maidana se refirió al nuevo escenario político del oficialismo y al rol que asumirá el presidente de la República, Santiago Peña, tras el distanciamiento dentro del esquema de Honor Colorado.

Al ser consultado sobre quién se perfila como el referente principal en la conducción gubernamental y partidaria, Maidana fue tajante respecto a las atribuciones del jefe de Estado: “Y claro, el presidente Santiago Peña es el primer administrador del país y, bueno, como jefe de gobierno y jefe de Estado en un sistema presidencialista, él tiene hoy el liderazgo”.

Respecto al peso que asumirá Peña al frente de este renovado bloque y las responsabilidades sobre los futuros resultados electorales y de gestión, el legislador aclaró que se trata de un esfuerzo compartido, aunque la figura central recae en el mandatario.

“Él es el principal articulador debe ser, verdad, pero todos quienes estamos en puestos de conducción política tenemos nuestra cuota de responsabilidad, pero él más”, argumentó el parlamentario.

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Al ser indagado sobre el perfil de liderazgo del actual jefe de Estado frente al expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, Maidana señaló que son estilos diferentes.

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“Santi es un técnico devenido a político. Horacio Cartes es un empresario devenido a político y nosotros, humildemente, muchos de los que estamos acá en el Congreso, somos políticos que venimos de hace 20, 25 años militando”.

Definiciones pendientes y el futuro en la ANR

Sobre el armado de la nueva estructura del oficialismo, que prevé integrar a legisladores, gobernadores e intendentes de diversos departamentos, Maidana explicó que las reuniones organizativas se hallan pausadas debido a la agenda oficial del Presidente.

Sobre la posibilidad de que antiguos dirigentes retornen al sector de Horacio Cartes en la antesala de los próximos comicios, el senador señaló: “Lo que yo no sé del presidente Horacio Cartes, es si él va a volver a incursionar con fuerza dentro de un movimiento interno, eso no lo sabemos a la luz del comunicado que dio”.

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Cuestionado sobre el nombre que llevará este nuevo espacio del peñismo, Maidana concluyó señalando que “todo está por definirse” y que el calendario político dependerá de las directivas marcadas por la conducción nacional.