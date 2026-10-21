“El cartismo no va a desaparecer”, dice Leite

El exministro de Industria reconoció que su facción está desgastada ante la opinión pública y necesitan una renovación. “El cambio es lo que va a hacer que la ciudadanía vote por el próximo presidente y por los próximos senadores y diputados. La gente está cansada de mucho discurso y poco resultado. La gente hoy está preocupada por cosas prácticas; a la gente no le interesa lo que dijo Juan, Pedro o quien sea”, lanzó Leite

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Consultado sobre si la decisión de Cartes de remover a Pedro Alliana de la chapa presidencial fue un error, dijo que “el tiempo es el juez inexorable, el tiempo va a hablar y va a aclarar las cosas”, afirmó.

“Yo no me animo a juzgarle a Horacio. Por de pronto, ustedes saben que yo cartista voy a seguir siendo. El cartismo va a ser cada vez más fuerte, pues el pueblo es el que decide. ¿Ustedes saben que hoy todavía hay argañistas y oviedistas? ¿Y ustedes creen que porque él diga que hasta las internas del año que viene no vamos a tener candidato se va a suprimir por eso el cartismo? No”, se explayó.

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Evitó responder sobre los motivos que llevaron al quiebre entre peñismo y cartismo. “Es un tema entre otras personas. En segundo lugar, no sé, a lo mejor es un cúmulo de cosas que se fueron acumulando en el tiempo. No me pidan que diga lo que ustedes quieren que diga para que mañana sea titular; yo voy a decir lo que sé y lo que puedo”, espetó.

“Cartes no está jubilado”

Gustavo Leite remarcó que Horacio Cartes sigue vigente y que “ningún político está jubilado mientras siga en el corazón de la gente”. Además, afirmó que el titular de la ANR fue el mejor presidente de la República de la era democrática. “Creo que es el gran articulador de buscar la unidad dentro del partido. Podemos estar uno contra el otro democráticamente en las urnas, sí. Acabadas las elecciones, vamos a abrazarle al que ganó”, prometió.

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Leite dijo que si no existe un cambio real al interior del partido, van a perder las elecciones generales del 2028. “Quiero instalar en todas las autoridades y candidatos de nuestro partido que si no cambiamos, nos van a mandar a la cuneta. La gente está podrida de todos los políticos. Yo voy a seguir trabajando por la gente. Fui elegido como representante de la gente y todos saben que estoy con una línea de cambio”, alegó.

Gustavo Leite se comprometió a seguir trabajando para que el próximo año haya 100% de medicamentos en todos los hospitales públicos y dispensarios, y para que haya una mayor transparencia fiscal. “En este momento, me parece que la prioridad es enmendar rumbos por parte del gobierno para recuperar algo de credibilidad”, analizó.

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“Nosotros tenemos que entender que tenemos una espada de Damocles encima que es la fiscalidad. El que ganó tiene que tener la grandeza de traer a los que perdieron para gobernar con los mejores, y los que perdieron tienen que tener la tranquilidad de que vamos a trabajar todos juntos para engrandecer el país”, concluyó el legislador.