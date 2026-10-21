“No existe; Peña es un accidente dentro del destino”, dice dirigente colorado

Ante la crisis desatada en el oficialismo, “mucha gente va a migrar y es normal que eso pase”, según declaró el dirigente colorado Gerardo Soria. Sobre la figura del presidente Santiago Peña, Soria fue mucho más duro.

“No existe (Santiago Peña como líder). Peña es un accidente del destino dentro del Partido Colorado. Si no fuera por Horacio Cartes, bien como lo definió Nicanor, hubiera sido un vulgar y simple funcionario del Banco Central del Paraguay”, disparó.

Incluso mencionó que el “liderazgo” del mandatario es por la “lapicera que tiene fecha de vencimiento”: el 15 de agosto del 2028, día en el que Peña debe terminar su gestión.

Sobre el vicepresidente Pedro Alliana declaró que “es lo mismo”, ya que es parte de esta estructura del Poder Ejecutivo “que hoy nos está hambreando al pueblo”. En referencia a su candidatura a la presidencia, sostuvo que esta “murió antes de nacer”.

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La disidencia colorada

En referencia a la construcción de proyectos dentro del coloradismo, Soria detalló que Causa Republicana promueve la precandidatura presidencial de la senadora Lilian Samaniego dentro de una mesa multipartidaria de la disidencia.

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También detalló que actualmente se busca establecer una “metodología transparente” para lograr una chapa única que resulte atractiva para el electorado colorado y nacional.

En el ámbito legislativo, mencionó nombres para la lista del Senado con figuras de trayectoria como el exsenador Julio Osvaldo Domínguez

Sobre una posible candidatura presidencial de Alejandro Domínguez alegó que este habría sido “sondeado” tanto por el cartismo como por el peñismo, aunque desconocería mayores datos.

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Fugas en el cartismo

Nuevamente en referencia a la crisis en Honor Colorado sostuvo que “no es nuestra guerra”, aunque esta se habría desatado ante “el crcimiento desmedido que tuvo un banco” y también ante casos como el del presidente Santiago Peña que hoy es “putrimillonario con una mansión en San Bernardino que no sabe justificar”.

“Yo fui uno de los mayores anti-cartistas, fui sancionado dentro del partido, fui expulsado, fui echado de mi lugar de trabajo por criticar Cartes. A mí me dan vergüenza ajena los traidores que son estos tipos con el líder que les dio todo”, señaló.

De igual manera, Soria también argumentó que los conflictos y pugnas internas dentro del movimiento Honor Colorado terminarán favoreciendo a la disidencia mediante la fuga y una migración de dirigentes.

Sobre el futuro político de la ANR, advirtió que el oficialismo no logrará retener el poder, ya que “con el oficialismo es derrota segura en el 2028″. “Acá hay una realidad clara: disidencia o llanura”, sentenció.

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