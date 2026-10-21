Quiebre en el cartismo: “No vale la pena”, responde Peña a Nicanor

“No vale la pena”, respondió hoy el presidente Santiago Peña, al exmandatario Nicanor Duarte Frutos, quien acusó al gobernante de propiciar el quiebre del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El titular del Poder Ejecutivo fue consultado tras el acto oficial en la Tercera División de Infantería, en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. En la sede castrense, Peña realizó su jornada de Comando en Jefe con la habilitación de la Compañía Contraterrorista, junto al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos de América, Christopher Landau.

En su momento, Duarte Frutos identificó la resistencia de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana a aceptar al ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, como compañero de fórmula presidencial como uno de los principales factores que precipitaron la crisis en Honor Colorado.

El expresidente afirmó que el proyecto político del entorno presidencial siempre contempló una chapa integrada por Alliana y Marco Riquelme, actual ministro de Industria y Comercio y nieto del exsenador y empresario Blas N. Riquelme. “Se actuó de manera encubierta, hipócrita, no sincera con el presidente Cartes”, aseveró Duarte Frutos.

El exmandatario también cuestionó la reacción de Alliana ante el anuncio de Cartes sobre Baruja, al considerar que el comunicado del vicepresidente tuvo un tono “violento”.

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Peña fue insistido sobre la cuestión, pero evitó polemizar con Duarte Frutos y se retiró de la rueda de prensa.

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Peña se jacta de Hambre Cero

En otro momento, el presidente Peña se refirió nuevamente al programa estrella de su gobierno: Hambre Cero en las escuelas. Dijo que el plan de alimentación escolar tiene presupuesto asignado para el 2027. “Hay presupuesto asignado, por supuesto, claro que sí, es un área súper prioritaria, así que nosotros creemos que durante nuestro gobierno no hay ninguna duda de su continuidad y ojalá que el próximo gobierno y el pueblo paraguayo sepan elegir porque tienen que saber que antes del 15 de agosto del 2023 no existía el programa Hambre Cero”, manifestó.

El programa tiene financiación de los recursos generados por Itaipú y los recursos están asegurados para el 2027. Para los años siguientes, el gobierno paraguayo deberá renegociar las regalías con Brasil.

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Este martes último, Peña sostuvo que el programa Hambre Cero es una inversión en las próximas generaciones, en medio de las denuncias sobre su utilización política, la calidad de los alimentos y la contratación de personal. Afirmó que se subestima su impacto en el aprendizaje de los niños y señaló que en los medios parece que el país “se está incendiando”.