TSJE oficializa listas para la elección de abogados ante el Consejo de la Magistratura

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) oficializó las candidaturas para la elección de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura (CM) para el periodo 2026-2029, en cumplimiento del cronograma electoral. Un total de 41.282 profesionales del derecho están habilitados para votar según el padrón oficial.

¿Quiénes son los candidatos titulares y suplentes por cada lista?

Cuatro agrupaciones presentaron candidaturas para pugnar por los escaños del gremio:

Lista A “Renovación Gremial”: Postula como titulares a y Nilsa Cáceres de Hernández. Los candidatos suplentes son Wilsen Benito Salas Coronel y Marcus Sebastián Becker Müller. Berni fue electo en 2023 y cuenta con un fuerte vínculo con el movimiento Honor Colorado (HC) de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Postula como titulares a Enrique Javier Berni Brítez Los candidatos suplentes son Wilsen Benito Salas Coronel y Marcus Sebastián Becker Müller. Berni fue electo en 2023 y cuenta con un fuerte vínculo con el movimiento Honor Colorado (HC) de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Lista B “Gremio Unido y Solidario”: Propone como titulares a Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola, actual presidente del Consejo de la Magistratura, y a José Antonio Valenzuela Pavón. La nómina de suplentes la integran Zully Diana Villalba Escobar y César Eduardo Escobar Gubo. Esta nómina contaba con el respaldo unificado del oficialismo colorado antes de las internas del movimiento.

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Lista J “Es Nuestro Momento”: Lleva como candidato titular a Milcíades Aquino Navarro. Los suplentes son Carlos Omar Ortíz Pedrozo y Sary Marlene Helman Valdez. Bogarín Alfonso integró anteriormente el CM y presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargos a los que renunció tras la sanción norteamericana, aunque el Ministerio Público paraguayo desestimó posteriormente las denuncias locales en su contra. Lleva como candidato titular a Jorge Luís Bogarín Alfonso , designado en 2023 como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos. Lo acompaña en la chapa Rolando. Los suplentes son Carlos Omar Ortíz Pedrozo y Sary Marlene Helman Valdez. Bogarín Alfonso integró anteriormente el CM y presidió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), cargos a los que renunció tras la sanción norteamericana, aunque el Ministerio Público paraguayo desestimó posteriormente las denuncias locales en su contra.

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Lista S “Unidad Gremial”: Presenta como titulares a Juan Migdonio Sosa Bareiro y Nidia Ignacia Silvero de Prieto. La dupla de suplentes está conformada por Óscar Rubén Montanía y María Silvia Acha Méndez.

¿Qué alianzas políticas respaldan a los postulantes?

La contienda en el gremio de abogados refleja la puja política nacional, donde las distintas corrientes del coloradismo y sectores independientes disputan el control de un órgano clave en la conformación del Poder Judicial, encauzando apoyos hacia figuras del oficialismo y referentes con trayectoria en la administración de justicia.

¿Cuándo y dónde votan los abogados para el Consejo de la Magistratura?

Las elecciones se llevarán a cabo el sábado 28 de noviembre de 2026, en el horario de 07:00 a 17:00. Los profesionales matriculados podrán ejercer su voto en las sedes y locales habilitados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en todo el país.