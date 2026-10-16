Elecciones de abogados para el CM: posiciones dispares sobre locales de votación

El 28 de noviembre de este año está prevista la realización de las elecciones en el gremio de abogados, a fin de elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (CM). Para esta actividad cívica, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) estableció la habilitación de 200 meses de votación y su distribución a nivel país.

Sin embargo, los abogados Juan Sosa Bareiro y Nidia Silvero de Prieto, quienes encabezan la lista del movimiento “Unidad Gremial”, presentaron una propuesta de centralizar el sitio de votación, es decir, que el único local al que los abogados puedan acudir para depositar su voto sea la sede del TSJE, en Asunción.

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Al respecto, el abogado Emilio Acevedo, jefe de campaña del candidato Jorge Luis Bogarín Alfonso, manifestó que “la postura del movimiento Es nuestro momento, es que en sentido práctico conviene unificar las elecciones en un solo lugar” Así que no vemos inconveniente en esa propuesta".

A Bogarín Alfonso acompaña como postulante a miembro titular el abogado Rolando Aquino.

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En tanto que, desde la dupla Gerardo Ramón Bobadilla Frizzola y José Antonio Valenzuela Pavón, perteneciente al movimiento “Seguimos construyendo juntos”, el abogado Bobadilla respondió a ABC que “por la experiencia yo creo que estaría bien dividir para mayor comodidad de los colegas”.

Mientras que el candidato Enrique Berni, del movimiento “Renovación Gremial”, indicó ABC a través de su jefe de comunicación, abogado Milder Raúl Melgarejo Valiente, “nosotros queremos mantenernos al final en la primera opción”, sobre la distribución de mesas de votación en el territorio nacional.

Locales dispuestos para las elecciones de abogados para el CM

Mediante la Resolución TSJE N° 196, la autoridad electoral dispuso la habilitación de dos sedes para los comicios, la del Tribunal Superior de Justicia Electoral con 20 meses y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) con 50 mesas.

También el Palacio de Justicia de Concepción, con 6 mesas, abarcará a los abogados de los departamentos de Concepción y Alto Paraguay.

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Igualmente el TSJE dispuso como sedes de votación en:

San Pedro – Palacio de Justicia de San Pedro – 5 mesas

Cordillera – Palacio de Justicia de Caacupé - 12 mesas

Guiará – Palacio de Justicia de Villarrica – 5 mesas

Caaguazú – Palacio de Justicia de Coronel Oviedo – 15 mesas

Caazapá – Palacio de Justicia de Caazapá - 3 mesas

Itapúa – Palacio de Justicia de Encarnación - 15 mesas

Misiones – Palacio de Justicia de San Juan Bautista – 6 mesas

Paraguarí – Palacio de Justicia de Paraguarí - 10 mesas

Alto Paraná – Palacio de Justicia de Ciudad del Este – 30 mesas

Ñeembucú – Palacio de Justicia de Pilar – 3 mesas

Amambay – Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero – 10 mesas

Canindeyú – Palacio de Justicia de Saltos del Guairá - 4 mesas

Presidente Hayes – Palacio de Justicia de Villa Hayes – 5 mesas

Boquerón – Palacio de Justicia de Filadelfia – 1 mesa

Más de 41.000 abogados podrán elegir representante para el CM

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de su Secretaría General, realizó el pasado 9 de junio la comunicación oficial y remisión al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), del padrón definitivo con los abogados habilitados para la elección de dos representantes del gremio en el Consejo de la Magistratura (CM).

En el listado de profesionales del derecho que podrán ejercer su derecho al voto figuran en total 41.282 abogados que el próximo 28 de noviembre elegirán a quiénes los representarán ante el órgano extra poder. Cabe señalar que cada abogado podrá votar una sola vez y deberá hacerlo en una de las circunscripciones electorales habilitadas para ello.

¿Qué es el Consejo de la Magistratura?

El Consejo de la Magistratura (CM) es un órgano extra poder, cuya función está establecida por la Constitución Nacional (CN), específicamente en el artículo 264 “de los deberes y de las atribuciones”.

En dicho artículo se establece que el CM es el encargado de “proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder Ejecutivo”.

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También es el encargado de “proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y los de los agentes fiscales y también defensores públicos”.