El “significativamente corrupto” Jorge Bogarín inscribirá su candidatura para el Consejo de la Magistratura

El abogado Jorge Bogarín Alfonso, señalado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos de América (EE.UU.), inscribirá este viernes su candidatura como miembro del Consejo de la Magistratura (CM) en representación del gremio de abogados.

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La calificación de “significativamente corrupto”, le fue otorgada a Bogarín Alfonso, siendo elemento del cartismo, por el Gobierno estadounidense en 2023; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay terminó desestimando las denuncias en su contra. Actualmente, el profesional del derecho se encuentra en plena campaña de cara a las elecciones gremiales fijadas para el próximo 28 de noviembre.

No obstante, el cartismo ahora apoya a Gerardo Bobadilla.

Bogarín Alfonso ya ocupó un escaño en el Consejo de la Magistratura en representación del gremio de abogados e integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que incluso llegó a presidir. Posteriormente a su declaración como “corrupto” por parte de las autoridades norteamericanas, se vio forzado a renunciar a ambos cargos.

¿Cuándo y cómo inscribirá su candidatura Jorge Bogarín para el Consejo de la Magistratura?

Bogarín inscribirá su candidatura este viernes a las 11:00 ante la Secretaría Judicial del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), según confirmó su jefe de campaña, el Dr. Emilio Acevedo.

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¿Quiénes acompañan a Jorge Bogarín en la lista para el Consejo de la Magistratura?

El postulante estará acompañado por Rolando Aquino, candidato a miembro titular para integrar el Consejo de la Magistratura por el gremio de abogados. Asimismo, se presentará Osmar Ortiz como candidato a miembro suplente N° 1 y Sary Helman para la suplencia N° 2.

En el padrón oficial de profesionales del derecho habilitados para ejercer su derecho al voto figuran un total de 41.282 abogados.

¿Por qué la Fiscalía desestimó las causas contra Jorge Bogarín Alfonso?

Las causas abiertas a Jorge Bogarín Alfonso tras su designación como “significativamente corrupto” por Estados Unidos fueron desestimadas en nuestro país. Esto ocurrió luego de que el Juzgado Penal de Garantías en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, a cargo de Humberto Otazú, aceptara el requerimiento presentado por los fiscales Alma Zayas, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Jorge Arce.

En el dictamen presentado por el Ministerio Público, los agentes fiscales solicitaron la desestimación de la denuncia contra Bogarín Alfonso por supuestos hechos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

El primer caso investigado tenía relación con la destitución de Jorge López Lohman como fiscal de San Pedro de Ycuamandyyú. El segundo expediente derivaba de un informe de la Contraloría General de la República sobre los bienes de Bogarín Alfonso y su esposa, remitido por la jueza en lo Civil y Comercial de la Capital, Karen Leticia González Orrego.