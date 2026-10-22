Antonio Barrios “rebobina” agenda con Taiwán tras fractura de Honor Colorado

El senador Antonio Barrios del movimiento Honor Colorado y titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se reunió con el embajador de Taiwán, Iván Yueh-Jung Lee, para repasar temas de cooperación entre ambos países.

“Hemos vuelto a rebobinar el tema de la universidad, la ayuda que Taiwán da al Ministerio de Salud”, expresó Barrios al referirse a los asuntos abordados durante el encuentro.

La reunión se produce luego de la fractura interna del movimiento Honor Colorado, en un escenario de reacomodamientos políticos dentro del oficialismo. Sin embargo, el senador presentó el encuentro como parte de la agenda habitual de relacionamiento diplomático entre Paraguay y Taiwán.

Barrios destaca cooperación de Taiwán con Paraguay

El legislador señaló que la relación bilateral tiene una larga trayectoria y adelantó que la Comisión de Relaciones Exteriores organizará una conferencia sobre los 69 años de vínculos entre Paraguay y Taiwán.

La actividad, cuya fecha todavía debe coordinarse, estará dirigida a los parlamentarios, según explicó Barrios.

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El senador también destacó que Taiwán mantiene proyectos de cooperación y manifestó que el país asiático está dispuesto a ayudar a Paraguay en las áreas que se consideren prioritarias.

“Solamente que tenemos que apuntar bien, para hacer, así como salió lo de la universidad, algo que realmente dure en el tiempo y que nos dé realmente el progreso que necesitamos”, afirmó.

Universidad Politécnica de Taiwán y formación de ingenieros

Barrios recordó los antecedentes del proyecto de formación de profesionales paraguayos en Taiwán y afirmó que cerca de 400 ingenieros se formaron mediante becas, algunos de ellos con especializaciones en ese país.

Según relató, la iniciativa surgió durante una visita oficial a Taiwán, cuando integraba el Gobierno de Horacio Cartes junto con el entonces ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite.

Barrios relató que, posteriormente, durante otra visita encabezada por el entonces presidente Horacio Cartes, se planteó la iniciativa a la presidenta taiwanesa de ese momento y se abrió el camino para concretar el proyecto universitario.

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Durante la conversación también se mencionó que Taiwán prevé continuar con proyectos de cooperación durante 2027, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas y los vínculos entre ambos países.

Barrios aseguró que mantiene una relación cercana con los representantes diplomáticos taiwaneses que pasaron por Paraguay y sostuvo que la cooperación debe enfocarse en iniciativas que produzcan resultados duraderos.

Por ahora, el senador anunció que la Comisión de Relaciones Exteriores coordinará la fecha de la conferencia sobre los 69 años de relaciones bilaterales, con una invitación abierta a los parlamentarios.