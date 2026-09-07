US$ 1.300 por 12 horas a la semana sería “el salario más alto de Latinoamérica”, dice Barrios

En el marco de la escalada del conflicto sanitario provocado por las renuncias en bloque de especialistas de la salud, referentes clave de la bancada oficialista de Honor Colorado rompieron el silencio en el Cámara de Senadores.

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El senador Antonio Barrios reconoció que el Poder Ejecutivo incurrió en una demora perjudicial a la hora de entablar el diálogo directo con los gremios médicos, lo que derivó en la exasperación de los ánimos del personal de blanco.

“Si puedo tener una crítica es que la parte del Ministerio tardó en llegar a un diálogo. Tenés que sentarte a hablar de entrada, explicarles, porque cuando uno entra en una guerra ya pierde el sentido de la razón”, señaló.

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Sin embargo, Barrios argumentó que la propuesta gremial del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) —que pretende establecer un piso salarial base de 8 millones de guaraníes para toda la carga horaria del sistema— resulta financieramente inasumible e “injusta” para la estructura estatal.

Barrios enfatizó que un segmento de la masa médica posee un solo contrato de 12 horas semanales, percibiendo aproximadamente 5.400.000 guaraníes por trabajar solo un día a la semana. “No podés igualar a todos. Trabajar 12 horas a la semana y ganar 1.300 dólares sería el salario más alto de Latinoamérica. Si querés ganar dinero en la medicina, tenés que hacer medicina privada. En el sector público tenés 5 días más para trabajar en cualquier otro lugar”, sostuvo.

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No obstante, el exministro coincidió en que resulta contradictorio e injusto que funcionarios o nombrados sin formación universitaria ostenten salarios superiores al de un profesional médico. “Tenemos que superar esto de una vez por todas; que una persona sin título o formación tenga un salario tan elevado es totalmente injusto”, admitió.

Barrios respaldó la iniciativa de recortar gastos superfluos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) —como viáticos y viajes institucionales— para volcarlo a la compra de insumos, equipos y medicamentos, aunque supeditó cualquier aumento o “premio” salarial a la eventual disponibilidad financiera.

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Ante las duras recriminaciones de la ciudadanía respecto al autoaumento de las dietas parlamentarias, Barrios aclaró que el Senado ya no percibe seguro médico VIP ni vales de combustible desde hace tiempo.