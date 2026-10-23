Alliana dice que su candidatura presidencial sigue firme y espera resultados de una encuesta

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, afirmó que su candidatura a la presidencia de la República continúa firme y que está realizando una encuesta para medir su intención de voto de cara a las próximas elecciones, además de evaluar posibles nombres para integrar su fórmula presidencial.

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Consultado sobre el proceso de definición de su candidatura y la elección de un eventual compañero de fórmula, Alliana señaló que no existe apuro y que espera contar con los resultados de una medición que, según explicó, encargó a una consultora en la que confía.

Indicó que el sondeo no se limita a medir las preferencias respecto de quienes aspiran a la Vicepresidencia, sino que también busca conocer su nivel de apoyo electoral tanto en las internas partidarias como en las elecciones generales.

El vicepresidente manifestó que esperaba reunirse con los responsables de la encuesta y que los resultados podrían estar disponibles entre el día siguiente y el lunes, aunque aclaró que la fecha dependerá de cuándo concluya el trabajo.

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Alliana hizo estas declaraciones durante su visita a Cerrito, en el departamento de Ñeembucú, donde participó de actividades de asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná.

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Consultado sobre su actividad proselitista mientras cumple funciones como presidente de la República en ejercicio, respondió que continúa desarrollando sus tareas institucionales y que no pretende mezclar la atención a las necesidades de la población con la actividad política.

El vicepresidente se encontraba ejerciendo temporalmente la Presidencia ante la ausencia del mandatario Santiago Peña, quien, según señaló, regresaba ese día de un viaje a Washington.

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Alliana no precisó una fecha definitiva para anunciar a su compañero de fórmula y reiteró que aguardará los resultados de la encuesta antes de avanzar en esa decisión.