Quiebre en el cartismo: “Los tiempos apremian”, dice Alliana sobre el nuevo movimiento oficialista

“Estamos viendo, estamos buscando, estamos sondeando movimientos que estaba registrado. Ahora vemos si podemos recuperar ese movimiento, que en las últimas elecciones no se utilizó. Y si no se puede, estaremos creando un nuevo movimiento seguramente en el transcurso de la próxima semana. Porque los tiempos apremian también ya”.

Así expresó hoy el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, consultado sobre la situación de crisis que se vive en el oficialismo colorado tras la decisión del jefe de Honor Colorado y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, de anunciar que este sector no presentará candidaturas en las próximas elecciones de cara a las generales del 2028.

Las palabras del segundo del Poder Ejecutivo fueron vertidas esta mañana durante una visita a la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones, localidad muy golpeada por la creciente del río Paraná y que dejó miles de damnificados.

El vicepresidente Alliana se mostró cauto en precisar la fecha del anuncio del nombre del movimiento colorado oficialista tras el quiebre de Honor Colorado. El líder de este sector y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, anunció el domingo último, mediante un comunicado, que no presentará candidaturas partidarias y nacionales de cara a las elecciones del 2028.

Una de las causas de la desintegración de Honor Colorado fue la falta de acuerdo en torno a la chapa presidencial oficialista. El vicepresidente Alliana fue desplazado como el candidato presidencial de Honor Colorado, ante la negativa de este a aceptar como dupla al actual ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja.

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Sin embargo, Baruja, también con un comunicado, rechazó no solo la nominación de Cartes a la Presidencia, sino también el cargo de vicepresidente. Expresó que ambos cargos no están en su interés.

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Los anuncios causaron un temblor político en las filas del oficialismo en la ANR. El presidente Santiago Peña y Alliana se vieron obligados a crear un nuevo movimiento y buscar al compañero de chapa presidencial.

Fecha límite de inscripción es el 30 de noviembre

El Tribunal Electoral Partidario (TEP) dispuso que el plazo de inscripción de movimientos internos para las tareas preparatorias de cara a las internas partidarias y nacionales del 2028 va desde este lunes 19 de octubre hasta el 30 de noviembre. La inscripción es para el control del prepadrón y del padrón partidario, entre otros.

El primer movimiento que se inscribió en el Partido Colorado para disputar las internas con miras al 2028 es Colorado Renovador, liderado por el senador Carlos Núñez Agüero.

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“No hay apuro” sobre encuesta, dijo Alliana

Alliana informó ayer en diálogo con Última Hora que “no hay apuro” en la elección del candidato a vicepresidente por el nuevo movimiento colorado oficialista. El método elegido es la encuesta que no tiene fecha de anuncio de resultados ni la metodología empleada.

Se mencionan tres nombres para el cargo de Vicepresidente por el nuevo oficialismo colorado. Son el actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el gobernador de Guairá, César Luis Sosa y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.