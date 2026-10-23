Gustavo Rodríguez: Juicio Oral entra en su tramo final

El juicio que afronta Gustavo Rodríguez y otros siete exfuncionarios municipales por una presunta “tragada” de G. 2.269 millones de las arcas de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú está llegando a su fin.

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En la última jornada del juicio oral, desarrollada el pasado 22 de octubre declaró el último testigo de los 18 testimonios que escuchó el Tribunal de Sentencia.

Solo queda pendiente que el Ministerio Público reproduzca dos documentales más y se pase a los alegatos finales.

El juez Matías Garcete, presidente del Tribunal de Sentencia, indicó a las defensas que para la siguiente jornada de juicio marcado para el 29 de octubre a las 8:00 todos los acusados que deseen declarar serán escuchados esa fecha.

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Las defensas técnicas adelantaron que los ocho acusados prestarán declaración en dicha jornada.

¿Quienes son los acusados?

En la causa por lesión de confianza por el presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones durante los años 2021- 2022 están acusados siete exfuncionarios de cargos administrativos, junto a Gustavo Rodríguez.

Se trata de Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).