Caso Gustavo Rodríguez: Documentales confirman “obras fantasmas”

El juicio que afronta el cartista Gustavo Rodríguez entró en la etapa de producción de documentos en donde los fiscales Elena Fiore y Christian Cáceres manifestaron que cuentan con elementos suficientes para sostener la acusación contra los diez procesados.

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Los contratos presentados en audiencia fueron firmados por el ex intendente Gustavo Rodríguez y el entonces director administrativo Vicente Báez, ambos acusados por lesión de confianza por un presunto perjuicio patrimonial de G. 1.914 millones a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú entre el 2021 y 2022.

En esta causa ya fue condenado el año pasado el constructor Óscar Raúl Cañete, de la empresa RC Construcciones, quien supuestamente debía ejecutar las obras en las instituciones educativas, pero nunca se hicieron.

Es decir, que con la presentación de estos documentales se confirmó en juicio que se pagaron por “obras fantasmas” en perjuicio de los contribuyentes sampedranos.

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El juez Humberto Otazú le ordenó el pago de G. 247.348.772 en treinta y seis cuotas mensuales a favor de la Municipalidad de San Pedro del Ycuamandyyú.

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Afrontan también juicio oral Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).

El Tribunal de Sentencia, conformado por los jueces Matías Garcete, Adriana Planás y Elsa García, que ya escuchó a varios testigos y ahora comenzó a recibir las documentales.