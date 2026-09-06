Gustavo Rodríguez: Testigo confirma obras fantasmas en escuela

El director de la Escuela Básica Nº 947 “Virgen del Carmen” de la zona de Ñandu Kua, Milciades Figueroa declaró en el juicio que afronta el exintendente Gustavo Rodríguez y otros funcionarios municipales por un presunto daño patrimonial de G.2.269 millones.

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El testigo indicó que entre octubre del 2020 y enero del 2021 se presentaron obreros enviados por la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú hasta la institución para refaccionar completamente los cuatro pabellones; sin embargo los trabajos solo se ejecutaron en un sector.

Milciades Figueroa dijo que la escuela posee cuatro pabellones en donde funcionan sectores de aulas, biblioteca y el sector administrativo, de los cuales se refaccionaron tres, y en uno no se ejecutó nada.

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“Nosotros tenemos cuatro pabellones, se llegó a tocar tres y donde funcionaba a biblioteca y tres aulas más no se hizo nada”, dijo el director de la escuela.

El testigo manifestó que documentalmente él no recibió ninguna obra, solo se enteró luego durante la visita de los fiscalizadores de la Contraloría y los peritos del Ministerio Público que en la institución debían ejecutarse otras obras.

De esta manera las declaraciones de Milciades Figueroa refuerzan las documentales ya producidas en juicio sobre la existencia de obras que figuran en los papeles, pero que nunca concluyeron o incluso ni se ejecutaron. Es decir, durante la administración de Gustavo Rodríguez hubo “obras fantasmas”.

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Afrontan juicio oral junto al ex intendente Gustavo Rodríguez; Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).