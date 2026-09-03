Gustavo Rodríguez: Perito contable confirma desprolijidades en Comuna

El juicio que afronta el ex intendente de San Pedro de Ycuamandyyú Gustavo Rodríguez (ANR-HC), por un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones, continuó con la declaración de la licenciada Raquel Bazán, especialista en el área contable y tributaria del Ministerio Público.

La profesional analizó el informe final de auditoría que hizo la Contraloría General de la República que derivó en una denuncia judicial y posterior intervención de la gestión de Gustavo Rodríguez (ANR-HC).

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“Todas las conclusiones a las que llegué son idénticas a la totalidad realizada por la Contraloría General de la República”, indicó la perito Raquel Bazán.

Manifestó que analizó toda la base documental que consta en el juicio y confirmó que se emitieron cheques a nombre del intendente Gustavo Rodríguez y otros ordenadores de gastos que no tuvieron contraprestación para el municipio.

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Reforzó resultados contables

Su participación técnica en juicio fue crucial para explicar el movimiento de los cheques municipales, los balances de gestión y la falta de respaldo documental en las órdenes de pago que salieron durante los años investigados.

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La declaración de la perito del Ministerio Público vino a reforzar las declaraciones realizadas antes por los auditores de la Contraloría General de la República y por los miembros del equipo interventor, encabezado por Amancio Rivas, quienes confirmaron el descalabro administrativo que generó un presunto daño patrimonial de G. 2.269 millones durante el 2021-2022.

Gustavo Rodríguez está acusado junto a Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera).

Asimismo, José Luis Baruja Legal (contador), Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo), Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).