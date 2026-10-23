Peña es el principal mal ejemplo al enseñar que en este gobierno “sos vyro si no robás”, repudia Centurión

El diputado abdista Daniel Centurión afirmó que ya no sorprenden los niveles de presunta corrupción descritos en la imputación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Eddie Jara, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) de los gobierno de Horacio Cartes y Santiago Peña, ya que hace tiempo viene reclamando que durante este gobierno el robo al Estado se liberó, desde que el mismo Peña encabeza con el mal ejemplo.

“Todo el que llega a un cargo público, lo primero que piensa es cómo enriquecerse rápidamente. Y eso se ha pronunciado mucho más en este gobierno. ¿Por qué? Porque el Presidente de la República es el mal ejemplo. Entonces ya nadie respeta y evidentemente se anarquiza la administración", dijo Centurión.

Si bien consideró mínimamente auspicioso que, por fin, a falta de poco menos de un año y medio para que termine el mandato del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la Fiscalía empiece a demostrar que trabaja, pero esto es insuficiente ante los niveles de corrupción de este gobierno.

Obviamente, también cargó la cuota de responsabilidad que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al señalar que sin castigos ejemplares, el robo descarado seguirá.

“Necesitamos que en el Paraguay el sistema de justicia condene de manera ejemplar a los funcionarios públicos corruptos, porque si no, repito, todos los que ingresan terminan siendo vyro, si no roban, ese es el mensaje que se le da desde la máxima autoridad (Peña)”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Centurión sostiene que el ejemplo de Peña, que pese a sospechosamente haber obtenido “milagrosamente” una mansión de San Bernardino declarada por él mismo en unos US$ 900.000, ante lo cual la Contraloría dijo no observar irregularidad, hace que desde él para abajo, se animen a hacer vito con el dinero público.

“Los demás funcionarios por debajo dicen: Ah, pues sí acá arriba hacen lo que quieren, hacen vito del dinero público, bueno, nosotros también tenemos que hacer porque o si no, repito, somos vyro. Ese es el mal mensaje que se está dando y por eso necesitamos del sistema de justicia”, insistió.

El mismo acotó que aunque “les duela admitirlo”, ya que lo ayudaron a llegar al poder mediante el Partido Colorado, Peña es la principal manzana podrida que hace que el resto del cajón termine podrido.

“El presidente Santiago Peña lo único que ha hecho desde que asumió el gobierno no es cumplir con sus compromisos electorales, sino dedicarse a acumular riqueza, a beneficiar a su entorno empresarial y comercial. Inclusive uno mira las licitaciones públicas y uno encuentra un amigo del presidente, encuentra un pariente del presidente. Esa es una realidad”, afirmó Centurión.