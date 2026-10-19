Centurión dice que el “peñismo” durará lo que le quede a Peña la lapicera del poder

Pese a que están en bandos distintos, el diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) dijo que como “amigo” le hizo una recomendación al vicepresidente Pedro Alliana si quería tener chances para el 2028, pero no le hizo caso.

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) afirmó que a diferencia del liderazgo que había en Honor Colorado con Horacio Cartes y el de Colorado Añeteté con Mario Abdo Benítez, el del “peñismo” en realidad no está sustentado en el presidente de la República, Santiago Peña, sino en la “tinta de su lapicera”, que está a menos de dos años de acabarse.

“Hoy el liderazgo del oficialismo no está precisamente en la persona del presidente de la República. El liderazgo del oficialismo radica fundamentalmente en la tinta de la lapicera del presidente de la República”, dijo Centurión.

Asimismo, la “lealtad” de los neopeñistas está sujeta al manejo del poder, con mantener cargos, o manejar recursos de programas estatales, y no a una convicción real. Esto se verá cuando se le vaya acabando el poder a Peña, a quien le recordó que falta menos de dos años para dejar el sillón presidencial y que, históricamente, la disidencia se impone en las internas generales.

“Peña basa totalmente hoy el liderazgo en la tinta de su lapicera y por supuesto el beneficio que eso representa para la dirigencia partidaria. El partido está acostumbrado a estar cobijado con el manto del poder y hay varios programas que han generado un fortalecimiento de este sector, pero repito, veremos en las próximas elecciones nacionales”, sostuvo.

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Consideró descabellada la posibilidad de que Peña aspire a ser presidente del Partido Colorado; uno tiene cuestionado liderazgo, y dos, porque ni siquiera estando en el sillón de López demuestra interés en resolver los problemas nacionales.

“Él no representa el espíritu de la Asociación Nacional Republicana. Para el Partido Colorado la persona es el ser sustantivo en la gestión de gobierno, la gestión de poder y hoy no vemos eso. Vemos un gobierno totalmente divorciado de la gente, divorciado de las demandas ciudadanas y solamente dedicándose a favorecer económicamente a su grupo empresarial y a él mismo”, afirmó.

Alliana desoyó su recomendación, dijo Centurión

Si bien el diputado Daniel Centurión apoya la candidatura de Arnoldo Wiens por Colorado Añeteté, reconoció que considera un buen amigo al vicepresidente de la República y precandidato peñista para el 2028, Pedro Alliana, y en ese tenor, le dio una recomendación.

“Es mi amigo Pedro Alliana. Yo lo aprecio muchísimo a él y en forma directa le dije que él, continuando con su proyecto presidencial, si quería pelear y tener la posibilidad exitosa en la próxima elección tenía que alejarse del presidente Santiago Peña”, comentó Centurión.

Acotó que “lastimosamente eligió ese camino” de seguir al lado de Peña, pero le adelantó que más temprano que tarde le será complicado tener que hacer campaña y a la par, tratar de defender a un gobierno que tiene muchas falencias.

Finalmente, sobre la decisión de Horacio Cartes de no presentar candidaturas de Honor Colorado para 2027, valoró esta decisión considerándola un gesto de renunciamiento, pero también advirtió a los peñistas, que no lo den por jubilado.

“No existe político jubilado. Puede uno dejar de lado una pretensión vanidosa de ser candidato a algún cargo electivo, pero difícilmente se jubilan. Siempre va a estar interactuando, más todavía un líder pragmático como Horacio Cartes”, señaló.